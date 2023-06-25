مويضي المطيري by مويضي المطيري

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مليار ريال لمحطات كهرباء جديدة في المشاعر المقدسة لحج هذا العام

لخدمة حجاج بيت الله الحرام خاصة بعد عودة الأعداد المليونية

مويضي المطيري by مويضي المطيري
كادر بشري قادر على التعامل مع المحطات الكهربائية

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن مشاريع جديدة لمحطات الكهربائية بالمشاعر المقدسة في مكة المكرمة بقيمة تصل إلى مليار ريال لموسم حج هذا العام .

وكانت الشركة قد اعتمدت نحو 43 مشروع في المشاعر المقدسة بقيمة إجمالية تبلغ نحو مليار ريال لخدمة حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام، خاصة بعد عودة الأعداد المليونية.

كما تم تشغيل 2123 كادر بشري قادر على التعامل مع المحطات الكهربائية عند حدوث أي أعطال في أحدى هذه المحطات.

وذكر التقرير الإخباري الذي بثته قناة “الإخبارية” السعودية، توجيه قيادة قوات أمن الحج التي شددت على أن يلتزم الحاج بخطة التفويج لضمان سلامته، كون الحاج هو الركيزة الإساسيه لنجاح الخطط الأمنية في موسم حج هذا العام، فجميع المؤشرات تدل على أن خطط تنظيم وخطة تفويج حج هذا العام ستحقق النجاح بإذن الله بناءً على التجارب السابقة.

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