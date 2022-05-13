مليار دولار يوميا عوائد صادرات الطاقة الروسية

الإيكونوميست: رغم العقوبات الغربية روسيا تتمكن من تحقيق فائض تجاري كبير

نقل تقرير لصحيفة “الإيكونوميست” عن تحقيق روسيا عائدات قياسية في تجارتها منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، مؤكدة ان صادراتها نمت بشكل ملحوظ، وأن الفائض التجاري سيبلغ مستوى قياسيا هذا العام.

ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال أيام من دخول الجيش الروسي إلى أوكرانيا ظهر أن النظام المالي في روسيا على وشك الانهيار بعد فرض عقوبات وحصار مالي ضده مما تسبب بانخفاض كبير في سعر الروبل إلا أن روسيا تجني ما يعادل مليار دولار يوميا من صادرات الطاقة لديها.



ووفقا لحسابات يبرزها التقرير فقد انخفض حجم الواردات الروسية بنسبة 44% بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في حين نمت الصادرات بنحو 8%، مبررين ذلك بشحن منتجات الطاقة إلى الخارج وبأسعار أعلى.

أبرز تقرير المجلة البريطانية أن روسيا في طريقها لتحقيق فائض تجاري قياسي، وذلك بناء على أساس الحساب الأولي لمؤشرات علاقات الاستيراد والتصدير بين روسيا وشركائها التجاريين الثمانية الرئيسيين، بما في ذلك الصين وألمانيا، في شهري مارس ونيسان لهذا العام.

فيما يشير المقال إلى أنه أظهرت الصادرات الروسية، بما في ذلك تلك الموجهة إلى الغرب، نتائج “جيدة بشكل مدهش” في الأشهر الأخيرة.

يشير معدو التقرير إلى معطيات معهد التمويل الدولي التي تبرز أن الفائض التجاري يمكن أن يصل إلى مستوى قياسي يبلغ 250 مليار دولار بحلول نهاية العام. وهذا من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، وستكون الزيادة ضعف نظيرتها التي سجلت في العام الماضي، والتي بلغت 120 مليار دولار.

تورد “الإيكونوميست” وجهة يلينا ريباكوفا، نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، بأن فعالية العقوبات المالية التي فرضها الغرب على روسيا ربما استنفذت مداها، وبهذه الحالة، يلمح التقرير إلى ضرورة فرض قيود تجارية على روسيا.

يقر معدو التقرير بأن تأثير مثل هذه التدابير لن يكون محسوسا بين عشية وضحاها. وتنقل المجلة كلمات ليام بيتش، الاقتصادي في شركة الاستشارات البريطانية “كابيتال إيكونوميكس”، الذي يرى أنه حتى إذا قرر الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط الروسي، فإن الحظر سيتجسد عمليا بطريقة ملموسة ولكن ببطء شديد، بحيث يتم هذا العام خفض إمدادات الهيدروكربونات إلى دول الكتلة بنسبة 19% فقط. ووفقًا لبيتش، لن تشعر روسيا بالتأثير الكامل لهذه العقوبات إلا في بداية عام 2023.