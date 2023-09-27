خصصت السعودية مليار دولار للاستثمار بقطاع السياحة و الضيافة في القدية، المتوقع تشغيلها عام 2027م.

حيث أعلن أحمد الخطيب وزير السياحة، عن استثمار مليار دولار لإطلاق مدرسة الرياض للسياحة والضيافة في القدية.

وأكد الخطيب خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في يوم السياحة العالمي الذي تحتضنه الرياض، ضرورة تعاون الجميع عالميا وإقليميا من أجل تطوير وجهات جديدة، واكتشافها لتطوير الفرص المتاحة في قطاع السياحة.

وأشار إلى أن : القطاع السياحي محركي أساسي للوظائف العالم ومن الضروري تطوير وجهات جديدة.

وقال زير السياحة السعودي أحمد الخطيب: في السعودية، نحتاج إلى توفير مليون فرصة عمل في قطاع السياحة خلال السنوات العشر المقبلة، لقد أوجدنا بالفعل نحو 200 ألف وظيفة ونحتاج إلى 800 ألف فرصة عمل إضافية لملء الغرف الجديدة.

مرحباً بقادة القطاع السياحي من حول العالم في الرياض؛ معاً نستقبل #يوم_السياحة_العالمي للمرة الأولى في المملكة، وبكرم ضيافتنا السعودية الأصيلة سيكون الحدث الأكبر في تاريخ المناسبة.#بحفاوة_نستضيف_العالم ?? https://t.co/4lwxrJBsCF — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) September 27, 2023