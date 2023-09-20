مليار دولار عجز في ميزانية البحرين

قالت وكالة الأنباء الرسمية في البحرين، الأربعاء، إن العجز الفعلي في ميزانية المملكة وصل إلى 381 مليون دينار بحريني (1.01 مليار دولار) في النصف الأول من 2023.

وأضافت الوكالة أن إجمالي المصروفات الفعلية في نتائج الإقفال النصف سنوي للسنة نفسها بلغ 1.823 مليار دينار بحريني (4.84 مليار دولار) بانخفاض 2 % عن تقديرات الموازنة.

وأقفل مؤشر البحرين العام، الأربعاء، عند مستوى 1,922.89 بانخفاض قدره 6.55 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المواد الأساسية،

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 718.19 بارتفاع قدره 1.27 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونا و385 ألفا و692 سهما بقيمة إجمالية قدرها 228 ألفا و886 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 53 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 71.61% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.