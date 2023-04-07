سامر باطر by سامر باطر

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12.6 مليار دولار إيرادات نفط كردستان و 7.368 مليارات دولار رواتب موظفيه

سامر باطر by سامر باطر

ستبلغ الإيرادات المالية السنوية من حقول نفط كردستان ، وفق السعر المفترض في الموازنة وهو 70 دولاراً، 12.6 مليار دولار، مما سيعزّز موارد الموازنة المالية السنوية بحسب تصريح صحفي للنائبة في لجنة النفط والغاز، زينب الموسوي التي أشارت إلى أن «الإقليم يحتاج إلى 7.368 مليارات دولار لتأمين رواتب موظفيه سنوياً، ولذا فإن الاتفاق سيضمن رواتب الموظفين والمتقاعدين في كردستان، وسيحقّق فائضاً قدره 5.232 مليارات دولار سنوياً

مع توقيع اتّفاق بين بين حكومة بغداد و إقليم كردستان سيتم نقل تصدير نحو 400 ألف برميل من النفط يومياً من يد سلطات الإقليم إلى شركة النفط الوطنية «سومو». يأتي ذلك في أعقاب قرار «غرفة التحكيم الدولية» منع تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي، من دون موافقة السلطات الاتحادية العراقية، وهو ما يبدو أنه رتّب ضغطاً على سلطات أربيل التي استأثرت بالصادرات خلال أعوام طويلة من دون رضى المركز، ودفَعها إلى قبول الاتفاق.

وأدى وقف صادرات النفط من الإقليم عبر تركيا، بموجب قرار «غرفة التحكيم الدولية»، إلى تصاعد ضغط كبيرً على سلطات كردستان التي استأثرت بالصادرات خلال أعوام طويلة من دون رضى الحكومة المركزية في بغداد مما جعل التوقيع حتمياً، لكون وقف الصادرات يضرّ بالجانبين، وفق ما أوضحه رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، في مؤتمر صحافي مشترك بعد التوقيع

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...