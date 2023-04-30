ملياردير يتقدم بعرض ينافس العرض القطري لشراء مانشستر يونايتد

نقلت صحيفة التايمز عن مصادر السبت أن عرض شركة إنيوس للكيماويات المملوكة للملياردير جيم راتكليف قد يتفوق على العرض القطري بقيادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني في السباق على شراء نادي مانشستر يونايتد.

وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية أن عرض إنيوس هو الوحيد الذي تبلغ قيمته أكثر من خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.29 مليار دولار). وكان شخص مطلع على الأمر قد أبلغ رويترز أن الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق، قدم عرضه الأخير للاستحواذ على مانشستر يونايتد قبل نهاية المهلة المحددة أمس الجمعة.

وأعلنت عائلة جليزر الأمريكية، المالكة لنادي مانشستر يونايتد، في نوفمبر تشرين الثاني أنها تدرس عدة خيارات بالنسبة لبطل إنجلترا 20 مرة بما في ذلك ضخ استثمارات جديدة أو بيع محتمل للنادي بعد 17 عاما من شرائه. وكان الملياردير البريطاني راتكليف، الذي يشجع يونايتد منذ فترة طويلة، أعرب عن رغبته في شراء النادي الإنجليزي. ولدى إنيوس- التي يملكها راتكليف، الملياردير البريطاني ومالك ومؤسس شركة البتروكيماويات العملاقة INEOS ،- استثمارات رياضية متنوعة، إذ أنها شريك رئيسي لفريق مرسيدس بطل العالم ثماني مرات في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، كما تملك فريق إنيوس للدراجات بالإضافة إلى شراكة مع الاتحاد النيوزيلندي للرجبي. واشترت الشركة في 2019 نادي نيس الفرنسي أيضا.