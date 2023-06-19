ملياردير من دبي مفقود في غواصة يجري بحث محموم عنها قرب حطام التيتانيك

نقلت تقارير صحفية أن الملياردير هاميش هاردينغ، رئيس مجلس إدارة شركة أكشن أفييشن والمقيم في دبي منذ سنوات طويلة بين سياح في غواصة فقد الاتصال بها ويجري بحث محموم عنها قرب موقع حطام سفينة تيتانيك في المحيط الأطلسي قبالة السواحل الكندي.

وأشار تقرير بي بي سي إلى أن غواصة صغيرة كانت تأخذ الناس لرؤية حطام تيتانيك في المحيط الأطلسي مع طاقمها على متنها اختفت ، مما أدى إلى عملية بحث وإنقاذ كبيرة.

قالت شركة الرحلات السياحية OceanGate ، التي تدير رحلات استكشافية تبلغ كلفة المقعد فيها 250 ألف دولار لرحلة إلى حطام التيتانيك تحت الماء ، إنها تستكشف جميع الخيارات لإعادة الطاقم بأمان. وقالت إن وكالات حكومية وشركات في أعماق البحار تساعد العملية. غرقت تيتانيك في عام 1912 وتقع على عمق 3800 متر (12500 قدم) تحت سطح البحر.

يُعتقد أن المركبة المفقودة هي غواصة OceanGate’s Titan ، وهي غواصة بحجم شاحنة تتسع لخمسة أشخاص وعادة ما تغوص مع إمداد بالأكسجين لمدة أربعة أيام. من غير المعروف متى تم فقد الاتصال بالمركبة.

ونشر هاردينغ أول أمس قائلا إنه فخور بانضمامه إلى حملة اوشن جيت اكسبدشن لمهمة سفينة تيتانيك كأخصائي مهمة في الغواصة المتجهًة إلى تيتانيك. ونظرًا لأسوأ شتاء في نيوفاوندلاند منذ 40 عامًا ، فمن المحتمل أن تكون هذه المهمة هي المهمة الأولى والوحيدة المأهولة إلى تيتانيك في عام 2023. وتابع قائلا:” هناك فرصة مع الطقس وسنحاول الغوص غدًا. بدأنا من سانت جونز ، نيوفاوندلاند ، كندا أمس ونخطط لبدء عمليات الغوص في حوالي الساعة 4 صباحًا غدًا. حتى ذلك الحين ، لدينا الكثير من الاستعدادات التي يجب القيام بها. يضم الفريق الموجود في الغواصة اثنين من المستكشفين الأسطوريين ، وقد أجرى بعضهم أكثر من 30 غوصًا في يتانيك منذ الثمانينيات .

3 tugs seem headed to site of Titanic wreck, where a small submersible that takes paying tourists to view wreck has gone missing

AIS shows 3 tugs left ??port St Johns, listing destination as Titanic wreck site & SAR.

3 vessels are Polar Prince, Kopit Hobson 1752, Horizon Arctic pic.twitter.com/TSO45EplMZ — MarineTraffic (@MarineTraffic) June 19, 2023