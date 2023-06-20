ملياردير من دبي أمامه أكسجين يكفي لساعات بغواصة علقت تحت الماء قرب حطام التيتانيك

فيما ذكرت وكالة حرس السواحل الأمريكية منذ ساعة، صباح اليوم الخميس عن إجراء تحليل لأصوات تم تسجيلها من موقع الغواصة السياحية، تشير تقارير صحفية أن تقديرات فرق الإنقاذ تلفت إلى قرب نفاذ الأوكسجين من الغواصة الصغيرة وأن هناك ما يكفي لصباح اليوم الخميس فقط (أي الثالثة بعد الظهر بتوقيت دبي).

ساعات عصيبة قادمة مع اقتراب نفاذ الاوكسجين في غواصة سياحية صغيرة تتواصل عمليات بحث محموم عنها بعد انقطاع الاتصال بطاقمها حين وصلت لعمق يزيد عن 12 ألف قدم تحت الماء، وركابها الخمسة بينهم هاميش هاردينغ، رئيس مجلس إدارة شركة أكشن أفييشن والمقيم في دبي منذ سنوات طويلة فضلا عن خبير الغوص الفرنسي بول هنري نارجيوليت و ستوكتون راش، مؤسس ومدير شركة “أوشن غيت” التي تنظم الرحلات إلى حطام “تيتانيك” تحت الماء.

وتستخدم عمليات البحث طائرة سي-130 وطائرة أخرى مزودة بجهاز قياس السونار بعد أن تبقى أقل من 60 ساعة من الأكسجين بعد أن فقد الاتصال بها منذ أكثر من 24 ساعة بعد أن فقد الاتصال بالغواصة الساعة 4 صباحًا.

وكان خفر السواحل الأمريكي قد أفاد في وقت سابق، بفقدان الاتصال بالغواصة التابعة لشركة “أوشن غيت” في المحيط الأطلسي أثناء رحلتها الاستكشافية إلى حطام “تيتانيك“، السفينة البريطانية العملاقة التي غرقت أثناء أول رحلة لها عبر المحيط في عام 1912 نتيجة اصطدامها بجبل جليدي، مما أسفر عن مصرع أكثر من 1500 شخص، حيث تعتبر واحدة من أكبر الكوارث البحرية في تاريخ البشرية.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال البحث عن الغواصة جارية على بعد 900 ميل تقريبا عن شبه جزيرة كيب كود التابعة لولاية ماساتشوستس الأمريكية، فيما فقدت الغواصة صباح الأحد بعد نحو 45 دقيقة من غوصها، وهي مزودة بخزان أوكسجين يكفي لـ96 ساعة.

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Click here to watch the press briefing from today regarding the search for the 21-foot submarine 900NM off the coast of Cape Cod: https://t.co/6acVC8vtLi#Titanic — USCGNortheast (@USCGNortheast) June 19, 2023

ونقلت وكالة أ ف ب، أن خفر السواحل الأميركيين والكنديين يواصلون البحث عن الغواصة السياحية التي كانت في رحلة لزيارة حطام سفينة “تايتانيك” في منطقة بعيدة في المحيط الأطلسي قبالة سواحل أميركا الشمالية.

وتبلغت السلطات بعد ظهر الأحد من مشغل الغواصة “أوشنغيت اكسبديشنز” أن الغواصة اختفت على ما قال الأميرال جون موغر من خفر السواحل الأميركيين.

وأوضح “نبذل جهودا كبيرة جدا” مضيفا أن عمليات البحث على سطح المياه وداخلها تتركز على منطقة “تبعد حوالى 1450 كيلومتر شرق كايب كود على عمق أربعة آلاف متر”.

وأضاف “إنها منطقة بعيدة وإجراء عمليات بحث فيها معقد جدا” مقدرا أن تكفي كمية الأكسجين في الغواصة لسبعين ساعة إضافية أو أكثر.

ومن بين الركاب رجل الأعمال البريطاني الثري هاميش هاردينغ رئيس مجلس إدارة شركة بيع الطائرات الخاصة “أكشن أفييشن”.

وامتنع موغر عن إعطاء تفاصيل حول الأشخاص الموجودين في الغواصة “احتراما لعائلاتهم” مكتفيا بنقل ما أوردته الشركة المشغلة بأن في الغواصة سائقها وأربعة أشخاص آخرين.

وتشارك في عمليات البحث طائرة سي-130″ أميركية وأخرى كندية مجهزة بسونار قادر على رصد الغواصات على ما أوضح حفر السواحل الأميركيون. وأكدت “أوشنغيت إكسبيديشنز” في بيان “تجنيد كل الخيارات لإعادة الطاقم بسلامة”. ولم ترد على طلبات التعليق والاستفسار التي وجهتها لها وكالة فرانس برس.

وأبحرت سفينة “تايتانيك” من مرفأ ساوثهمنتون في 10 نيسان/أبريل 1912 في رحلتها الأولى متجهة إلى نيويورك لكنها غرقت بعدما اصطدمت بجبل جليدي بعد خمسة أيام على ذلك. وقد قضى 1500 تقريبا من ركابها وأفراد الطاقم البالغ عددهم 2224.

وعثر على حطام السفينة التي كانت حينها الأكبر في العالم، في العام 1985 على بعد 650 كيلومترا من السواحل الكندية على عمق أربعة آلاف متر في المياه الدولية للمحيط الأطلسي. ومنذ ذلك الحين يزور الحطام صائدو كنوز وسياح.

هاميش هاردينغ، رئيس مجلس إدارة شركة أكشن أفييشن والمقيم في دبي منذ سنوات طويلة