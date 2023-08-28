سامر باطر by سامر باطر

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ملياردير مصري يلفت إلى إنجازات اليابان بطريقة أثارت الجدل

سامر باطر by سامر باطر

أثار الملياردير ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس جدلا مع حديثه للإشادة باليابان وإنجازاتها وذلك ردا على سؤال طرحه أحد الشباب المصريين وهو: “ما هي برأيك خير أمة أخرجت للناس؟”.

الاجابة عن السؤال الفخ الذي تم توجييه للملياردير ساويرس، جعلته يأتي برد ديني ، وذكّر بقول الله تعالى في سورة آل عمران: “كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ”. وأشار إلى أن الله حدد شروط الخيرية في القرآن الكريم ، لافتا إلى أن الخطاب للمسلمين دون غيرهم لأن طبيعي المسيحي او اليهودي يرى ان امته افضل أمة. وقال إن صيغة السؤال هي التي تسببت في الجدل. وأضاف: “أما لو قصدك بقي من حيث الشغل والتقدم والتطور كان افضل تقول افضل شعب او افضل مجتمع تغير صيغة السؤال عشان ما يحصلش الجدل الي حصل علي المنشور”.

ومن الردود اللافتة أشار أحدهم داعيا لمراجعة تاريخ اليابان في حربها مع الصين وغيرها من الدول القريبة منها.

من جهته علق الباحث والأديب عمار علي حسن على اختيار ساويرس قائلا: “كنتم خير أمة أخرجت للناس” القرآن “أنتم ملح الأرض ونور العالم” الإنجيل “شعب الله المختار” التوراة وهكذا يقول أتباع كل اعتقاد أو ثقافة. أما اليابانيون فإن المجازر الوحشية التي ارتكبوها في آسيا لا تجعلهم كذلك، ولو أتيحت لهم فرصة مع تقدمهم ونظامهم لعادوا. “. وأردف حسن: “العالم كله يعود للغابة.”.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...