ملياردير مصري سيستثمر نصف مليار دولار في السياحة بالسعودية

ينوي الملياردير المصري سميح ساويرس مباشرة استثماراته “الشخصية” في السعودية هذا العام، بدءاً بقطاع السياحة، حيث يتطلّع لتنفيذ مشروع على غرار مدينة الجونة المصرية في المملكة بحسب ما أكده في مقابلة مع “اقتصاد الشرق”.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الأعمال العربي الصيني الذي عقد الأحد في الرياض، وأكد أن استثمارات المرحلة الأولى من المشروع، المطل على البحر الأحمر، لن تقل عن 500 مليون دولار، وسيجري تنفيذه بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص السعودي.

ويتزامن مؤتمر الأعمال العربي الصيني المختص بالتجارة والاستثمار ، ونظمته وزارة الاستثمار بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، واتحاد الغرف العربية، مع تنامٍ مشهودٍ في حركة التجارة بين العالم العربي والصين، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 430 مليار دولار أمريكي في العام 2022م، منها أكثر من 106 مليارات دولار بين الصين والمملكة العربية السعودية، بمعدل نموٍ بلغ 30٪ مقارنةً بالعام 2021م.

يشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر للصين في أسواق العالم العربي بلغ 23 مليار دولار في العام 2021م، منها 3.5 مليارات دولار في المملكة العربية السعودية.