ملياردير بريطاني يقتني أحد أغلى القصور في دبي

كشفت مصادر لبلومبرغ أن الملياردير البريطاني لاكشمي ميتال قام مطلع العام بشراء قصر فاخر في دبي، يُعد من بين أغلى العقارات السكنية في الإمارة. يقع القصر في مجمع “بيفرلي هيلز دبي” المغلق بمنطقة “تلال الإمارات”، وهو مصمم على الطراز الباروكي ومزين بزخارف مغطاة بأوراق الذهب. وبلغ ثمن نالقصر قرابة 100 مليون درهم في الصفقة التي ابرمت في وقت سابق من العام الحالي، وفقاً لمصادر مطلعة.

تأتي صفقة ميتال في وقت يبحث فيه العديد من الأثرياء عن خيارات إقامة خارج المملكة المتحدة، بسبب إصلاحات ضريبية جعلت البلاد أقل جاذبية للنخبة العالمية. من بين هذه الإجراءات إلغاء النظام الضريبي التفضيلي للمقيمين غير الدائمين، الذي كان يسمح بتجنب دفع ضرائب على الدخول الخارجية لمدة تصل إلى 15 عاماً. هذا التغيير دفع أثرياء مثل ناصف ساويرس وبارت بيشت إلى مغادرة المملكة المتحدة.

يُعد ميتال، البالغ من العمر 74 عاماً، شخصية بارزة في مجتمع الأثرياء في بريطانيا منذ انتقاله إليها قبل أكثر من عقدين. أسس شركة “أرسيلور ميتال”، التي تُعتبر من أبرز شركات صناعة الصلب في العالم، وتُقدر ثروته بأكثر من 23 مليار دولار. كما كان محوراً للعديد من النقاشات البرلمانية حول الامتيازات الضريبية للأثرياء الأجانب، خاصة بعد تبرعه لحزب العمال خلال فترة قيادة توني بلير.

أي قرار من ميتال بمغادرة المملكة المتحدة سيكون ضربة كبيرة لقطاع الأعمال البريطاني، خاصة في ظل مساعي وزيرة المالية راشيل ريفز لإنعاش الاقتصاد. إلى جانب تأثيره الاقتصادي، ساهم ميتال وزوجته أوشا في استيراد أعمال فنية ومجوهرات ونبيذ إلى بريطانيا، كما قدمت عائلته تبرعات بأكثر من 20 مليون جنيه إسترليني لدعم القطاع الصحي.

صفقة شراء القصر في دبي تُبرز التحول المستمر في توجه الأثرياء نحو الإمارة، التي أصبحت مركزاً عالمياً للعقارات الفاخرة، بينما تواجه المملكة المتحدة تحديات في الحفاظ على جاذبيتها للنخبة العالمية.

ومن الدوافع وراء انتقال الأثرياء إلى دبي مقومات عديدة ساهمت في طفرة كبيرة في سوق العقارات الفاخرة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 70%، متجاوزة معظم الأسواق العالمية. منذ جائحة كورونا، وأصبحت دبي وجهة مفضلة للأثرياء العالميين، مما ساهم في تسجيل مبيعات قياسية للعقارات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار. عائلة الملياردير الهندي موكيش أمباني أيضاً قامت بشراء عقارات فاخرة في المدينة.