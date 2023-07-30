توقع المستثمر في برنامج “شارك تانك” الأميركي والمالك لـ”O’Leary Ventures”، الملياردير كيفين أوليري، أن تؤدي الدورة المستمرة برفع معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميريكي، إلى المزيد من إخفاقات البنوك الأميركية الإقليمية.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سابقا، إن البنك ليس واثقًا تمامًا بعد من أنه استطاع هزيمة أزمة التضخم، على الرغم من أن القراءات الرئيسية الأخيرة تظهر أن زيادات الأسعار في البلاد قد تراجعت بشكل كبير.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3% عن العام الماضي في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021. لكن باول قال إن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى “الاحتفاظ بسياسته متشددة لبعض الوقت” والاستعداد لرفع الفائدة أكثر، بالنظر إلى أن التضخم الأساسي لا يزال أعلى من 3%، وأعلى من مستهدفه السنوي البالغ 2%.

وقال أوليري لـ “CNBC الأميركية” بعد رفع الفيدرالي الفائدة الأسبوع الماضي: “يستمر في الضغط على الاقتصاد، ومواصلة رفع المعدلات، ومن المعروف أن الأمور ستنهار، ولا نعرف متى وأين”، وفقاً لما لما نشرته “العربية.نت“.

وأضاف: “إنني أتوقع فقط، وأنا حذر للغاية بشأن هذا، أن تنهار البنوك الإقليمية، التي تدعم 60% من الاقتصاد. الارتفاع السريع في تكلفة رأس المال “يقتلهم بقوة” فيما يتعلق الأمر بقروضهم العقارية”.

وكانت أعلنت العديد من البنوك الإقليمية الأميركية، مثل “First Republic” و”Silicon Valley Bank” و”Signature Bank”، الإفلاس في بداية العام.

وتعرضت هذه المؤسسات للضغوط بسبب دورة التشديد النقدي التي شهدت 11 رفعًا متتاليا لأسعار الفائدة منذ مارس 2022، بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة الأسبوع الماضي.

وبهذا وصلت تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 22 عامًا.

وقال أوليري: “أخبر المستثمرين الذين أعمل معهم وأنصحهم… دعونا ننتظر 90 يومًا لنرى ما سيحدث في مجال البنوك الصغيرة في الولايات المتحدة”.

كما حذر من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع الفائدة فوق توقعاته الحالية.

“معدلات الفائدة، عندما سيتوقف الفيدرالي من التشديد، قد تصل إلى 6.25% أو 6.50%. لذا عليك حقًا التفكير في هذا الأمر على المدى الطويل والقصير”.

وتعد توقعات أوليري أعلى من متوسط توقعات الاحتياطي الفيدرالي لنهاية عام 2023 لسعر الفائدة، والذي يبلغ 5.6% بحسب اجتماع يونيو. كما أنه أعلى من توقعات المحللين “أكثر تشددا” (hawkish) البالغة 6.1%، وفقًا لأحدث ملخص لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتوقعات الاقتصادية الصادرة في يونيو.