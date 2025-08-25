تايلور تومسون مليارديرة وريثة أغنى عائلة كندية في نزاع بسبب خسائر عملة مشفرة

تدور معركة قانونية بين الوريثة المليارديرة تايلور تومسون، سليلة أغنى عائلة كندية، وصديقتها المقربة السابقة، آشلي ريتشاردسون، حول استثمار متعثر في العملات المشفرة بقيمة 80 مليون دولار، كمت تتضمن حيثيات النزاع القانوني خيانة صداقة كانت وثيقة في السابق وتحولت إلى نزاع قضائي حاد. يتلخص النزاع باتهامات خيانة الأمانة في قضايا الثقة المالية وخداع مزعوم وقضايا عاطفية بحسب تقارير صحفية. تزعم تايلور تومسون، التي ورثت ثروة عائلية طائلة تقدر بحوالي 13 مليار دولار، من حصتها في وكالة تومسون رويترز (Thomson Reuters) ، أن ريتشاردسون، إلى جانب شركاء لم تُسمّهم، استهدفوها عمدًا كمستثمرة غنية في مشروع مشكوك فيه للعملات المشفرة وحصلوا على عمولة ومكافآت لقاء ذلك. يُزعم أن العملة المشفرة المعروفة باسم XPRT، كان ورقة مالية غير مسجلة تم الترويج لها من خلال ادعاءات كاذبة حول شرعيته وعوائده الهائلة المحتملة. ووفقًا لتومسون، استغلت ريتشاردسون علاقتهما الشخصية، وأقنعتها باستثمار عشرات الملايين في الاستثمار من خلال نمط من التزوير والتلاعب، وأتهمت المليارديرة صديقتها السابقة أشلي بأنها استفادت من عمولات غير معلنة تتعلق بمخطط الاستثمار. ونتيجةً لذلك، تُؤكّد طومسون أنها تكبّدت خسائر لا تقل عن 24.7 مليون دولار. وتطالب دعواها القضائية بتعويضاتٍ بهذا المبلغ، وإلغاء أو إلغاء مشترياتها من XPRT، ومنح تعويضاتٍ لمعاقبة ريتشاردسون والمتعاونين معها على ما تصفه بالسلوك الاحتيالي والاستغلالي. تُصوّر طومسون نفسها كضحيةٍ لمُخططٍ مُنسّق – وأنها كانت تعتبر وريثةٌ مُستهدفةٌ من قِبَل أصدقاءٍ مُفترضين تاجروا على أساس الثقة لتحقيق مكاسب مالية.

دعاوى ريتشاردسون المُضادة

تروي ريتشاردسون قصةً مُختلفةً تمامًا، وتُتهم فيها تومسون على أنها المُعتدية، وليس الضحية. تُقرّ ريتشاردسون بتاريخٍ من الصداقة الوثيقة مع طومسون، لكنها تُدّعي أن الملياردير ضغط عليها مرارًا وتكرارًا للمشاركة في استثمار العملات المُشفّرة. لم تُضلّل ريتشاردسون صديقتها الثرية، بل تُصرّ على أنها هي نفسها كانت مُتورّطة في إصرار تومسون وسلوكها المُتسلّط.

مشعوذين واستشارات روحيةَ

بدأت ريتشاردسون، التي كانت تعاني من ضائقة مالية، باتباع نصيحة ميشيل وايتدوف التي تدعي أنها مستشارة روحية التي تنبأت بصعود عملة رقمية ” (XPRT). شجعت ريتشاردسون طومسون على استثمار ملايين الدولارات في العملة، وهو قرارٌ خضعت له طومسون أيضًا من خلال مستشارتها الروحية الخاصة. استثمرت طومسون أكثر من 40 مليون دولار في العملات الرقمية، حيث أدارت ريتشاردسون الصفقات نيابةً عنها رغم افتقارها إلى أي خبرة مالية رسمية.

لقطة من تقرير وول ستريت جورنال- إلى اليمين آشلي وبجانبها المليارديرة تايلور تومسون

من هي عائلة تومسون أغنى عائلة كندية؟

تمتلك تايلور تومسون 14% من شركة وودبريدج، وهي شركة استثمار عائلية ذات ملكية محدودة. تشمل أصول الشركة، التي تتخذ من أونتاريو، كندا مقراً لها، حصة 70% في تومسون رويترز، وهي شركة متخصصة في توفير الأخبار والبيانات المالية. ويدير شقيقاها، ديفيد وبيتر، الشركة المدرجة في البورصة، وقد بلغت إيراداتها 7.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024. يذكر أن عائلة تومسون الكندية تمتلك وكالة رويترز بعد أن استحوذت شركة تومسون على مجموعة رويترز البريطانية لتشكيل شركة تومسون رويترز في أبريل 2008، ورويترز هي وكالة أنباء عالمية وشركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في كندا. أصبحت شركة تومسون رويترز كيانًا موحدًا بعد إتمام صفقة الاستحواذ من قبل شركة “ذا وودبريدج” (The Woodbridge Company)، وهي شركة قابضة تملكها عائلة تومسون الكندية. تُعتبر ذا وودبريدج المساهم الأكبر وتملك غالبية أسهم تومسون رويترز، مما يجعلها الكيان المسيطر عليها. وتقدر ثروة عائلة تومسون الكندية بحوالي 68.6 مليار دولار أمريكي (ما يعادل نحو 98.7 مليار دولار كندي) في عام 2025، وهي من أغنى العائلات في كندا وتتصدر قائمة أغنى العائلات في البلاد، وتحتل المركز الـ 22 عالميًا في قائمة فوربس. وشهدت ثروتها نموًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بإضافة 14.25 مليار دولار أمريكي، كما ازدادت بحوالي 8.6 مليار دولار خلال العام السابق، حيث كانت تقدر في يناير 2024 بنحو 60.4 مليار دولار وارتفعت تدريجياً حتى وصلت إلى الرقم الحالي. تمتلك العائلة إمبراطورية إعلامية ضخمة تشمل شركة “تومسون رويترز” والاستثمارات في عدة شركات وصحف وفِرَق رياضية كبرى.