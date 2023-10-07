مليارديرات العرب.. 6 رجال أعمال في قائمة الأغنى في العالم

تواجد 6 رجال أعمال عرب في قائمة Bloomberg Billionaires Index للمليارديرات في العالم، فمن هم مليارديرات العرب؟

القائمة التي صدرت في وقت سابق السبت، وضعت الأمريكي إيلون ماسك في الصدارة بإجمالي 239 مليار دولار، بعدما زادت ثروته بنحو 101 مليار دولار منذ بداية العالم الجاري 2023.

من هم مليارديرات العرب 2023؟

ونشرت القائمة أغنى 500 ملياردير في العالم في الوقت الحالي، وتواجد فيها 6 من أصحاب الجنسيات السعودية والإماراتية والمصرية.

من الجنسية السعودية الأمير الوليد بن طلال، ومحمد العمودي، ومن الإمارات الثنائي عبدالله الغرير ويوسف علي، والشقيقان المصريان ناصف ونجيب ساويرس.

الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة شركة المملكة القابضة

أغنى ملياردير عربي

وتواجد السعودي الوليد بن طلال على رأس قائمة الأغنى عربيا، وتواجد في المركز 122 عالميا بثروة بلغت 14.5 مليار دولار.

وزادت ثروة الوليد بن طلال والذي يعمل في استثمارات متنوعة، بمقدار 1.028 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

وجاء في المركز الثاني عربيا، المصري ناصف ساويرس بثروة بلغت 7.21 مليار دولار، يليه الإماراتيين عبدالله الغرير ويوسف علي.

وفي المركز الخامس تواجد المصري نجيب ساويرس يليه السعودي محمد العمودي.

رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس

قائمة أغنى أثرياء العرب 2023

الترتيب العالمي الاسم الجنسية الثروة التغير منذ بداية العام مجال الاستثمارات 122 الوليد بن طلال السعودية 14.5 مليار دولار + 1.028 مليار دولار متنوع 306 ناصف ساويرس مصري 7.21 مليار دولار + 183 مليون دولار الصناعة 429 عبدالله الغرير إماراتي 5.74 مليار دولار + 947 مليون دولار متنوع 450 يوسف علي إماراتي 5.51 مليار دولار + 577 مليون دولار الطعام والسوبر ماركت 452 نجيب ساويرس مصري 5.48 مليار دولار + 378 مليون دولار الإعلام والاتصالات 468 محمد العمودي سعودي 5.29 مليار دولار – 137 مليون دولار الطاقة قائمة أغنى أثرياء العرب 2023