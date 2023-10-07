محمد علي by محمد علي

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مليارديرات العرب.. 6 رجال أعمال في قائمة الأغنى في العالم

قائمة جديدة لأغنى مليارديرات العالم تواجد فيها 6 رجال أعمال عرب، فمن هم؟

محمد علي by محمد علي
مليارديرات العرب
مليارديرات العرب

تواجد 6 رجال أعمال عرب في قائمة Bloomberg Billionaires Index للمليارديرات في العالم، فمن هم مليارديرات العرب؟

القائمة التي صدرت في وقت سابق السبت، وضعت الأمريكي إيلون ماسك في الصدارة بإجمالي 239 مليار دولار، بعدما زادت ثروته بنحو 101 مليار دولار منذ بداية العالم الجاري 2023.

من هم مليارديرات العرب 2023؟

ونشرت القائمة أغنى 500 ملياردير في العالم في الوقت الحالي، وتواجد فيها 6 من أصحاب الجنسيات السعودية والإماراتية والمصرية.

من الجنسية السعودية الأمير الوليد بن طلال، ومحمد العمودي، ومن الإمارات الثنائي عبدالله الغرير ويوسف علي، والشقيقان المصريان ناصف ونجيب ساويرس.

الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة شركة المملكة القابضة
الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة شركة المملكة القابضة

أغنى ملياردير عربي

وتواجد السعودي الوليد بن طلال على رأس قائمة الأغنى عربيا، وتواجد في المركز 122 عالميا بثروة بلغت 14.5 مليار دولار.

وزادت ثروة الوليد بن طلال والذي يعمل في استثمارات متنوعة، بمقدار 1.028 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

وجاء في المركز الثاني عربيا، المصري ناصف ساويرس بثروة بلغت 7.21 مليار دولار، يليه الإماراتيين عبدالله الغرير ويوسف علي.

وفي المركز الخامس تواجد المصري نجيب ساويرس يليه السعودي محمد العمودي.

رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس

قائمة أغنى أثرياء العرب 2023

الترتيب العالميالاسمالجنسيةالثروةالتغير منذ بداية العاممجال الاستثمارات
122الوليد بن طلالالسعودية14.5 مليار دولار+ 1.028 مليار دولارمتنوع
306ناصف ساويرسمصري7.21 مليار دولار+ 183 مليون دولارالصناعة
429عبدالله الغريرإماراتي5.74 مليار دولار+ 947 مليون دولارمتنوع
450يوسف عليإماراتي5.51 مليار دولار+ 577 مليون دولارالطعام والسوبر ماركت
452نجيب ساويرسمصري5.48 مليار دولار+ 378 مليون دولارالإعلام والاتصالات
468محمد العموديسعودي5.29 مليار دولار– 137 مليون دولارالطاقة
قائمة أغنى أثرياء العرب 2023
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