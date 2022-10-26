مليارا دولار لمشاريع فندقية عالمية في وجهة مسار في مكة المكرمة

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لـ”مسار” وجهة الـ 100 مليار ريال، والشريك الإستراتيجي لـ”مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار” على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بنسخته السادسة، بحضور رئيس الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد، عن توقيع اتفاقية إنشاء وتشغيل حزمة مشاريعها الفندقية بقيمة استثمارية إجمالية تقارب ملياري دولار.

وأثمرت جهود وجهة “مسار” في سعيها لإرساء معايير جديدة وعالمية ضمن قطاع الضيافة في مكة المكرمة عن تعيين مشغلين عالميين، حيث شملت الاتفاقية علامات الضيافة العالمية “كمبينسكي” والسلسلة العالمية “تاج” لأول مرة في مكة المكرمة لتولي عمليات التشغيل لبرجين فندقيين من فئة خمسة نجوم, إضافةً إلى البرج السكني لكمبينسكي، أذ تحتل هذه المجموعة الفندقية موقعاً فريداً بالمنطقة المركزية بمدينة مكة، حيث تبعد مسافة ما يقارب 500 متر فقط عن الحرم المكي، وتحتوي على مُجمَّع تجاري بمساحة تزيد عن 43 ألف متر مربع، وتوفر هذه الفنادق مجموعة من مواقف السيارات ومحطة توقف للحافلات سريعة التردد.

يذكر أن وجهة “مسار”، وقّعت في تموز / يوليو الماضي، عقد شراكة إستراتيجية مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار؛ وجاء ذلك في إطار حرصها على الإسهام بفاعلية في عمل المؤسسة واهتمامها بتعزيز الأثر الإيجابي على الإنسانية، ودعم مختلف المبادرات في مجالاتها الأربعة: الذكاء الصناعي والروبوتات، التعليم، والصحة، والاستدامة.

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