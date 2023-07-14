ملكية السعودية تتخارج من صندوق الجوهرة العقاري بـ 4.2 مليار

أكملت شركة ملكية للاستثمار السعودية، حديثاً، عملية تخارج صندوق الجوهرة العقاري المدار من قبلها وهي الصفقة التي قالت الشركة إنها أدت لها صافي أرباح إجمالي بقيمة 1.7 مليار ريال (نحو 453 مليون دولار).

وجاء ذلك عبر بيع قطعة الأرض الثانية في حي الرائد في العاصمة السعودية الرياض والتي تتجاوز مساحتها 515 ألف متر مربع حيث تم بيع الأصل لصندوق عقاري آخر وبإجمالي قيمة تتجاوز 1.5 مليار ريال (نحو 400 ألف دولار) وقد بلغ سعر البيع للمتر الخام 2.950 ريال (786 دولار).

تعلن #ملكية_للاستثمار عن نجاح تخارج صندوق الجوهرة العقاري من أصوله بقيمة تقارب 4.2 مليار ريال وذلك بعد إفراغ الأرض الثانية للصندوق اليوم بصفقة قيمتها أكثر من 1.5 مليار ريال وعلى مساحة تزيد عن 515 ألف م2 في حي الرائد بالعاصمة الرياض وبسعر 2,950 ريال للمتر الخام. pic.twitter.com/2ouso2PxPg — مُلكيّة للاستثمار (@Mulkia_SA) July 13, 2023

وذكرت الشركة في بيان مساء أمس الخميس أنه بهذه الصفقة يكون الصندوق قد تخارج من جميع أصوله العقارية، وذلك بعد أن تم بيع الأرض الأولى بمساحة 932 ألف م2 وبقيمة تجاوزت 2.65 مليار ريال (نحو 706 ملايين دولار) في وقت سابق من هذا العام. وبذلك يكون إجمالي مبلغ التخارج ما يقارب 4.2 مليار ريال (1.119 مليار دولار).

وأوضحت أن صندوق الجوهرة العقاري تم انتقاله إلى الشركة في بداية العام 2020، وعملت الشركة على إزالة كافة العقبات لتحقيق أهداف الصندوق ومصلحة مالكي وحدات الصندوق، وبدعم كبير من هيئة السوق المالية ومجلس إدارة الصندوق وفريق عمل الصندوق وكافة الجهات التي ساهمت بعد توفيق الله بتحقيق هذا التخارج للمستثمرين في الصندوق.

وذكرت أن متوسط تقييمات الأصول العقارية الصندوق عند انتقال الصندوق إلى شركة ملكية للاستثمار بلغ 2.48 مليار ريال، وبذلك تكون هذه التخارجات قد حققت أرباحاً إجمالية لمالكي وحدات الصندوق تتجاوز مبلغ 1.7 مليار ريال وبنسبة 68.7 بالمئة خلال الفترة.

وأضافت أن الأرض المبيعة تقع في مدينة الرياض ويحدها طريق العروبة جنوباً، وبالقرب من العديد من المواقع الحيوية مثل طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول وطريقي الملك خالد والملك عبد الله وجامعة الملك سعود وحي السفارات وعدد من نقاط الجذب الحيوية.

وتوقعت أن “تمثل الأرض إضافة نوعية للتطوير العقاري في منطقتها وعلى مستوى مدينة الرياض ككل”.

صفقة الجوهرة

أعلن تحالف سعودي مكون من رجل الأعمال محمد الضبعان، رئيس مجلس إدارة شركة سيسبان القابضة، ورجل الأعمال فيصل بن عبدالرحمن الوابل، رئيس مجلس إدارة فاو العقارية ومجزية الاستثمارية، أمس الخميس، عن شراء أرض مخطط الجوهرة في مدينة الرياض.

وبحسب بيان أمس الخميس، تم هذا التحالف عن طريق تأسيس صندوقين مع شركة الأهلي كابيتال بقيمة تقارب خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، لإكمال تطوير هذا المخطط.

وفي يونيو/حزيران 2022، تم إطلاق مشروع “الجوهرة” وأُعلن عن بدء الأعمال الإنشائية في سبتمبر/أيلول 2022، لتتوقف بعدها عملية التطوير، قبل أن تصدر صكوك الأراضي في مارس/آذار من العام الماضي.

صندوق الجوهرة العقاري