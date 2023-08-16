ملكية الأجانب بـ«الأسهم السعودية» تقفز إلى 374.3 مليار ريال

كشفت بيانات للسوق المالية السعودية عن زيادة الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب بسوق الأسهم السعودي، دون أرامكو، شاملة الشركاء الاستراتيجيين، خلال الأسبوع المنتهي في 10 أغسطس الجاري من 12.11% إلى 12.22%، وبلغت قيمتها 374.3 مليار ريال.





ووفقاً لبيانات السوق التي نشرتها«عكاظ»، ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بسوق الأسهم السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 10 أغسطس الجاري من 10.65% إلى 10.73% من إجمالي السوق مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم دون أرامكو 328.64 مليار ريال.

وبحسب البيانات، فإن ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودية زادت خلال الأسبوع المنتهي في 10 أغسطس الجاري من 1.90% إلى 1.91% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة دون أرامكو، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 58.5 مليار ريال.





يذكر، أن ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين تمثل (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين