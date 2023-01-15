سامر باطر by سامر باطر

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ملكة جمال الكون، فوز أول أمريكية من أصل فيليبني باللقب ومشاركة لبنانية وبحرينية

سامر باطر by سامر باطر

توّجت منذ قليل الأمريكية – الفلبينية “ار ‘بوني غابرييل” بلقب ملكة جمال الكون 2023 لتكون أول فلبينية أمريكية تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية ووفقًا لسيرتها الذاتية الرسمية.

وجرى ذلك في حفل اختتم في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأمريكية بمشاركة 86 ملكة جمال من شتى أنحاء العالم بينهن مشتركتين عربيتين الأولى من لبنان وهي ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون والبحرينية إيفلين خليفة.

ملكة جمال الكون 2023 أقيمت النسخة الـ71 من مسابقة ملكة جمال الكون 2023، في 15 يناير 2023 بعد أن تم تأجيل الحدث العام الماضي بسبب وباء كورونا. وتم اختيار 16 مشتركة من أصل 86 ملكة جمال من شتى أنحاء العالم، قبل أن يتم اختيار 5 حسناوات، ومن ثم 3 بينهن ملكة الجمال ووصيفتيها الأولى والثانية.

ونشر الحساب الرسمي لمسابقة ملكة جمال الكون 2023 عبر تطبيق “إنستغرام” لحظة تتويج “ار ‘بوني غابرييل” بتاج النسخته الـ71 من المسابقة العالمية.

وحصلت ملكة جمال فنزويلا “أماندا دوداميل” على لقب الوصيفة الأولى، أما “أندرينا مارتينيز” من جمهورية الدومينيكان فقد توجت بلقب الوصيفة الثانية.

شهدت المسابقة مشتركتين عربيتين الأولى من لبنان وهي ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون والبحرينية إيفلين خليفة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...