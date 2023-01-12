ملف كمبيوتر تالف وراء خلل تسبب بإيقاف وتأخير آلاف من الرحلات الجوية

تجهد شركات الطيران لتعويض تأخر مئات من رحلاتها الجوية بعد أن تبين أن وراء الخلل ملف كمبيوتر تالف تسبب بتجميد إدارة الطيران الفيدرالية للرحلات الداخلية في الولايات المتحدة والرحلات المرتبطة بها من دول العالم مثل أوروبا وغيرها بحسب شبكة إن بي سي الأمريكية.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية أن الملف يعود لنسخة من قاعدة بيانات استنسخت الخطأ في نظام الحفظ الاحتياطي والنظام الأصلي.

وجرى تأجيل أكثر من 440 رحلة جوية داخل وخارج الولايات المتحدة ، وفقًا لموقع FlightAware لتتبع الرحلات الجوية.

وطلبت إدارة الطيران الفيدرالي الاربعاء بإيقاف كل الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة بحسب شبكة اي بي سي.

واعتبارًا من صباح الخميس الباكر ، تأخرت أكثر من 440 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة وإليها اليوم ، فيما تأخرت أمس الأربعاء آلاف الرحلات الجوية خلل في النظام (NOTAM) الذي يرسل معلومات أساسية للطيارين عن حالة الطيران.

Update 6: We are continuing a thorough review to determine the root cause of the Notice to Air Missions (NOTAM) system outage. Our preliminary work has traced the outage to a damaged database file. At this time, there is no evidence of a cyber attack. (1/2) — The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023

وذكر مسؤول حكومي كبير أن سبب المشكلة هو ملف تالف لقاعدة بيانات، استنسخ على كل من النظامين الأساسي والنسخ الاحتياطي في نظام إشعار المهام الجوية التابع لإدارة الطيران الفيدرالية.

وقالوا إن المسؤولين يواصلون التحقيق في القضية. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان إنها “تواصل مراجعة شاملة لتحديد السبب الجذري” لانقطاع نظام نوتام. وأضافت: “تتبع عملنا الأولي الانقطاع إلى ملف قاعدة بيانات تالف. في هذا الوقت ، لا يوجد دليل على وقوع هجوم إلكتروني”. في بيان صحفي على موقعها على الإنترنت ، قالت دلتا إيرلاينز إنها تتوقع “تأثير ضئيل للغاية ، إن وجد ، يوم الخميس”. كانت شركة يونايتد إيرلاينز وساوث ويست إيرلاينز تتوقعان تشغيل العمليات كالمعتاد. ولم ترد شركة أمريكان إيرلاينز على الفور على طلب للتعليق خلال الليل.

يذكر أن نظام نوتام (Notice to Air Missions system, -NOTAM) هو نظام حيوي للتواصل حول كل شؤون السلامة والمخاطر التي يمكن أن تؤثر على الرحلات الجوية.