أعلنت نيوم اليوم، عقدها شراكة مع شركة “آي إم جي لخدمات ملاعب الغولف”، الرائدة في هذا المجال، في خطوة تمهد لافتتاح أول نادٍ وملعب غولف بمستوى عالمي، يُقام على جزيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على شاطئ جزيرة “سندالة”، وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة.

وجرى اختيار شركة “آي إم جي IMG” لتقديم خدمات ما قبل الافتتاح لنادي الغولف والتسويق له وإدارته، حيث سيكون موقعاً حصرياً متاحاً على مدار العام، مما يسهم في تعزيز تجربة رياضة الغولف وانتشارها على مستوى الشرق الأوسط.

وسيقدم ملعب الغولف في سندالة، الذي قام بتصميمه مهندس ملاعب الغولف العالمي روبرت ترينت جونز جونيور، تجربة فريدة للزوار، سواء من الهواة واللاعبين الشباب أو من ذوي الخبرة ومحترفي اللعبة.

وسيحتوي الملعب الواقع على مساحة 6,474 ياردة (5,920 متراً) على 9 حفر، مخصصة لـ 70 ضربة مع 18 نقطة انطلاق، إضافة إلى مسار لتنقل عربات الغولف بطول 280 متراً، كما سيتم استخدام أحدث التقنيات لتتبع الكرة وتسجيل البيانات الإحصائية أثناء ممارسة رياضة الغولف، ومن المقرر أيضاً أن يكون الملعب معتمداً من منظمة الغولف للبيئة (GEO)، ما يعني الالتزام بأعلى معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية بحسب “أخبار أخبار24”.

وسيقدم ملعب الغولف في سندالة، الذي قام بتصميمه مهندس ملاعب الغولف العالمي روبرت ترينت جونز جونيور، تجربة فريدة للزوار، سواء من الهواة واللاعبين الشباب أو من ذوي الخبرة ومحترفي اللعبة.

وسيحتوي الملعب الواقع على مساحة 6,474 ياردة (5,920 متراً) على 9 حفر، مخصصة لـ 70 ضربة مع 18 نقطة انطلاق، إضافة إلى مسار لتنقل عربات الغولف بطول 280 متراً، كما سيتم استخدام أحدث التقنيات لتتبع الكرة وتسجيل البيانات الإحصائية أثناء ممارسة رياضة الغولف، ومن المقرر أيضاً أن يكون الملعب معتمداً من منظمة الغولف للبيئة (GEO)، ما يعني الالتزام بأعلى معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية.

أعلنت نيوم اليوم، عقدها شراكة مع شركة “آي إم جي لخدمات ملاعب الغولف”، الرائدة في هذا المجال، في خطوة تمهد لافتتاح أول نادٍ وملعب غولف بمستوى عالمي، يُقام على جزيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على شاطئ جزيرة “سندالة”، وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة.

وجرى اختيار شركة “آي إم جي IMG” لتقديم خدمات ما قبل الافتتاح لنادي الغولف والتسويق له وإدارته، حيث سيكون موقعاً حصرياً متاحاً على مدار العام، مما يسهم في تعزيز تجربة رياضة الغولف وانتشارها على مستوى الشرق الأوسط.

وسيقدم ملعب الغولف في سندالة، الذي قام بتصميمه مهندس ملاعب الغولف العالمي روبرت ترينت جونز جونيور، تجربة فريدة للزوار، سواء من الهواة واللاعبين الشباب أو من ذوي الخبرة ومحترفي اللعبة.

وسيحتوي الملعب الواقع على مساحة 6,474 ياردة (5,920 متراً) على 9 حفر، مخصصة لـ 70 ضربة مع 18 نقطة انطلاق، إضافة إلى مسار لتنقل عربات الغولف بطول 280 متراً، كما سيتم استخدام أحدث التقنيات لتتبع الكرة وتسجيل البيانات الإحصائية أثناء ممارسة رياضة الغولف، ومن المقرر أيضاً أن يكون الملعب معتمداً من منظمة الغولف للبيئة (GEO)، ما يعني الالتزام بأعلى معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية.

وسيوفر نادي الغولف خيارات عضوية متعددة للزوار للاستمتاع بأفضل المرافق والمعدات والخدمات، بما في ذلك صالة رياضية فاخرة، ومسبح بحجم أولمبي، ومنتجع صحي راقٍ، وملاعب رياضية، وركن خاص للضيافة، فيما ستضم أكاديمية سندالة للغولف مرافق عديدة مزودة بأحدث التقنيات؛ للتدريب وتطوير المهارات في رياضة الغولف.

وستضم “سندالة” نادياً شاطئياً، ومركزاً للأنشطة البحرية يقدم مغامرات وتجارب استثنائية فوق سطح الماء وفي أعماق البحر الأحمر، إضافة إلى ثلاثة فنادق فاخرة بما فيها منتجع “فور سيزونز” وأول فنادق مجموعة “ماريوت أوتوغراف” الدولية في المملكة.

ويتم تطوير الجزيرة بأساليب تراعي أعلى معايير الاستدامة، حيث إن “استديو لوكا ديني” الإيطالي الرائد في التصميم المعماري Luca Dini Design & Architecture، استوحى تصاميم الجزيرة من الشعاب المرجانية والمناظر الساحرة للبحر الأحمر المحيطة بها.

ومن المقرر افتتاح الجزيرة في الربع الأول من عام 2024، لتكون أول وجهة تستقبل الزوار في نيوم، وتقدم للعالم نموذجاً لما سيكون عليه مستقبل المعيشة لاحقاً في مختلف مناطق نيوم.

يذكر أن “آي إم جي” لخدمات ملاعب الغولف، تعد شركة عالمية رائدة في تصميم وتطوير وتسويق وإدارة ملاعب الغولف ذات المستوى العالمي، ولأكثر من 30 عامًا، وضعت المجموعة معيارًا للريادة والتميز في تصميم وإدارة ملاعب ونوادي الغولف، حيث يقدم فريق خدمات ملاعب الغولف التابع لـ”آي إم جي” حاليًا مجموعة متنوعة من خدمات الإدارة والتسويق لأكثر من 25 ناديًا ومنتجعًا حائزًا على جوائز.