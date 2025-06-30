ملتيبلاي توافق على بيع وحدة لـ”تبريد” الإماراتية مقابل قرابة مليار دولار

وافقت مجموعة مالتيبلي على بيع شركة بال كولينج القابضة إلى تحالف يضم شركة تبريد وشركة سي في سي للاستثمارات العقارية (DIF) مقابل حوالي 3.8 مليار درهم إماراتي أي ما يقارب مليار دولار. وتنص الاتفاقية على بيع 100% من أسهم مالتيبلي في شركة بال كولينج القابضة، وهي شركة تبريد المناطق التابعة لها، لصالح تبريد. تدعم هذه الصفقة تحسين محفظة المجموعة الاستثمارية وتعزز مركزها المالي، وتقول ملتيبلاي إنه سيتم إعادة توظيف العائدات في قطاعات عالية النمو وفرص التوسع العالمي. ومجموعة مالتيبلي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تستثمر في أعمال عالمية وتديرها، وتقدر أن الصفقة ستُسهم في تحقيق قيمة كبيرة وتعزيز مركز المجموعة المالي. وتماشياً مع نهجها الاستثماري المنضبط وتقييمها المستمر للفرص الاستراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين، سيتم توظيف العائدات المستقبلية بشكل استراتيجي لتسريع النمو في القطاعات الرئيسية ودعم طموحات التوسع العالمي.

وتعليقاً على هذه الصفقة، قالت سامية بوعزة، الرئيسة التنفيذية للمجموعة والعضو المنتدب لمجموعة مولتيبلي: “يُعد تسييل شركة بال كولينج القابضة خطوة مدروسة في استراتيجيتنا لتحسين محفظة استثماراتنا، بهدف تحقيق عوائد مجزية لمساهمينا. ويعكس ذلك قدرتنا على تحقيق قيمة كبيرة من أصولنا مع تعزيز السيولة لدعم المرحلة التالية من نمو مجموعة مولتيبلي – سواءً في قطاعاتنا الرئيسية أو على الصعيد العالمي.” تأسست شركة بال كولينج القابضة، وهي شركة رائدة في قطاع تبريد المناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2006، وتدير حالياً خمس محطات تبريد مناطق نشطة في جميع أنحاء الدولة. وتحتفظ الشركة بثمانية امتيازات طويلة الأجل وشراكات استراتيجية مع بعض أبرز مطوري العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تخدم مشاريع سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات رئيسية – وأبرزها في جزيرة الريم بأبوظبي.

استحوذت مجموعة مالتيبلي في البداية على حصة 100% في شركة بال كولينج وشركاتها التابعة في يوليو 2021. ومنذ ذلك الحين، اندمجت بال كولينج القابضة ضمن قطاع الطاقة والمرافق التابع للمجموعة، مما ساهم في تعزيز قاعدة دخلها المتكرر، مستفيدًا من الكفاءات التشغيلية والتوافق الاستراتيجي ضمن محفظتها الاستثمارية الأوسع. جذبت عملية البيع اهتمامًا كبيرًا من العديد من المستثمرين الاستراتيجيين والماليين نظرًا للتطور العقاري السريع في دولة الإمارات العربية المتحدة والطلب المتزايد على البنية التحتية لتبريد المناطق. تلقت مجموعة مالتيبلي استشارات من ستاندرد تشارترد وكليفورد تشانس، بينما تلقت تبريد وسي في سي دي آي إف استشارات من سيتي، وسينيرجي كونسلتينج، ووايت آند كيس. قال جيس فوسكويل، الشريك الإداري في CVC DIF: “تقدم PAL Cooling خدماتها لعملائها بموجب عقود امتياز طويلة الأجل، في بيئة حضرية سريعة النمو. تتمتع الشركة بسجل حافل في تطوير وبناء محطات تبريد مناطق عالية الجودة ومجهزة بالكهرباء، لتوفير حلول تبريد موثوقة وموفرة للطاقة. وبناءً على السجل الحافل لـ CVC DIF في هذا القطاع، يسعدنا أن نتعاون مع تبريد، الشركة الرائدة في مجال تبريد المناطق في الشرق الأوسط. ونحن، بالتعاون مع شركائنا، على ثقة بأن PAL Cooling استثمار عالي الجودة سيوفر لمستثمرينا عوائد مجزية، مع توفير إمكانات نمو طويل الأجل وخلق قيمة مستدامة.”

وأضاف خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد: “يشهد هذا العام تحولاً محورياً في مسيرة تبريد. ومع دخولنا مرحلة جديدة من النمو في أبوظبي إلى جانب شركائنا، سي في سي دي آي إف، ستكون الفوائد المترتبة على هذا الاستحواذ كبيرة. وكجزء من محفظة تبريد، سيتم تشغيل وصيانة هذه المحطات الإضافية من قِبل خبراء عالميين رائدين في مجال التبريد المستدام.