ملايين المسافرين عالقين بالمطارات الأمريكية مع إلغاء أكثر من 700 رحلة طيران

تفاقمت حالة الارتباك في المطارات الأميركية وعلق ملايين المسافرين بعد أن ألغت شركات الطيران أكثر من 700 رحلة يوم الجمعة وحده، مع بدء تطبيق قرار إدارة الطيران الفيدرالية بخفض السعة التشغيلية للرحلات بنسبة 10% في أربعين مطاراً محلياً بسبب الإغلاق الحكومي المتواصل. وقالت شركات “دلتا”، و”أميركان”، و”يونايتد”، و”ساوثويست” إن التخفيضات شملت مئات الرحلات الإقليمية والداخلية، في وقت كشفت فيه بيانات إدارة الطيران أن نسبة الخفض ستتصاعد تدريجياً من 4% إلى 10% خلال الأسبوع المقبل. وتشمل المطارات المتأثرة مراكز رئيسية في نيويورك، لوس أنجلوس، شيكاغو، أتلانتا، ودالاس. وأفاد مسؤولو قطاع الطيران بأن أكثر من 3.4 مليون مسافر تأثروا منذ بداية الإغلاق في الأول من أكتوبر، فيما يمر يومياً نحو 2.5 مليون شخص عبر نقاط التفتيش الأمنية، ما ينذر بأيام من الفوضى في أكبر سوق طيران في العالم مع اقتراب موسم عطلة عيد الشكر. وأكدت “يونايتد” أنها خفّضت قرابة 200 رحلة يومياً خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما ألغت “دلتا” نحو 170 رحلة، و”أميركان” 220، و”ساوثويست” 120، مع بقاء الرحلات الدولية بمعظمها خارج نطاق التخفيض. بينما أشارت وزارة النقل إلى أن الهدف من الخفض هو الحفاظ على سلامة الطيران وسط نقص حاد في مراقبي الحركة الجوية، حذرت شركات الطيران من أن عمليات الإلغاء وإعادة الحجز ستتزايد، ما يتطلب من المسافرين متابعة التحديثات بشكل متواصل قبل التوجه إلى المطارات.

