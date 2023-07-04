ملاكم يجن ويحاول فتح باب الطائرة عند الاقلاع و يتسبب بهلع المسافرين

عاش ركاب طائرة نقل مدنية لحظات مرعبة حاول فيها ملاكم وصفته وسائل إعلام بـ«المخبول» فتح أحد أبوابها بينما كانت في مرحلة الإقلاع، حسب سكاي نيوز.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أمس، أن المسافر الذي حاول فتح باب الطائرة هو ملاكم بريطاني يبلغ من العمر (27 عاماً)، لكن اثنين من ركاب الطائرة تمكنا من السيطرة عليه، ولاحقاً اعتقلته السلطات على أرض المطار بعد توقف الطائرة.

وكانت الطائرة في طريقها مساء الجمعة من مدينة زادار في كرواتيا إلى بريطانيا.

وتظهر لقطات مصورة خروج الملاكم فجأة من مقعده في الطائرة، قبل أن يدخل في نوبة صراخ ضد أحد المضيفين، ولاحقاً اندفع نحو باب الطائرة بسرعة مطالباً المضيفين بفتحه وهو أمر محظور ويمثل خطورة هائلة في حال تنفيذه.

وقالت الصحيفة إن اثنين من الركاب اللذين وصفتهما بـ الأبطال قفزا من مقعدهما للسيطرة على الملاكم الهائج، وطرحاه أرضاً.

يذكر أن محاولة فتح باب الطائرة من قبل بعض الأشخاص تحدث حين يصيبهم الذعر في حالة عصبية تسمى رهاب الاحتجاز أو الأماكن المغلقة الكلوستروفوبيا (Claustrophobia) وهو اضطراب قلق ناتج عن الخوف من الأماكن المغلقة مثل الطائرة (بحسب نور الهدى نوريانا وهي باحثة ماجستير في مجال الطب النفسي الإكلينيكي) تتسبب بهذه الحوادث التي أصبحت تتكرر من وقت إلى آخر.