كيف تعمل مكيفات الهواء بالطاقة الشمسية خلال الليل؟

تتزايد شعبية أجهزة التكييف الهجينة لأنها توفر حلا يفي بالغرض حين لا تتوفر الطاقة الشمسية ليلا. ومع انخفاض أسعار ألواح الطاقة الشمسية الكبير وزيادة كفاءتها في العام الحالي فقد أصبح خيار اعتماد مكيفات الهواء بالطاقة الشمسية مغريا جدا لأن ذلك لايحتاج لعدد كبير من الألواح الشمسية إذ قد تكفي أربعة ألواح صغيرة ذات كفاءة عالية تولد 1500 واط، لتشغيل هذه، إلا أن استمرار عمل هذه الأجهزة في الليل يستدعي الاختيار بين تركيب بطارية لتخزين الطاقة الزائدة خلال النهار لاستخدامها خلال الليل والأوقات التي لا تكون مشمسة، أو الاعتماد على أجهزة التكييف الهجينة، أي التي ترتبط بشبكة الكهرباء العادية عند الحاجة.

وتحقق أجهزة مثل إيرسبول (1 طن) وجري (Gree GMV Solar VRF)، وكلاهما من نوع السبليت، شعبية كبيرة فيما يصل سعر الوحدة لحوالي 5000 ريال.

مكيفات بلا ربط بشبكة الكهرباء

هناك مكيفات الهواء الشمسية التي تعمل بالتيار المتردد لنظام يعمل كليا دون الحاجة للربط بشبكة الكهرباء، وفي هذا التشكيل، يتم تثبيت الألواح الشمسية ومحول (inverter) يعكس التيار المستمر إلى التيار المتردد وبطارية شمسية إلى جانب وحدة التيار المتردد الموجودة لديك. نظرًا لأن النظام غير متصل بشبكة الكهرباء، فإن البطارية تخزن الطاقة المولدة بواسطة الألواح الشمسية للاستخدام وقت الحاجة وعادة ما يستخدم هذا الأسلوب في رحلات ترفيهية بالسيارات .

ملاحظة: لا يُنصح بتوصيل محول التيار (inverter) مباشرة باللوحة الشمسية لأن الألواح الشمسية لا توفر خرج جهد ثابت، وإلا فسيؤدي وصله إلى إتلاف مكيف الهواء. ولضمان مصدر طاقة مستقر، يستخدم وحدة تحكم شحن بالطاقة الشمسية (جهاز تحكم صغير يدير الطاقة التي تنتقل من الألواح الشمسية إلى البطاريات ) بين اللوحة الشمسية الكهروضوئية والمحول.

مكيفات الهواء الشمسية الهجينة

بالنسبة لأصحاب المنازل، يعد دمج شاحن العاكس الهجين (hybrid inverter charger) في نظام الطاقة الشمسية خيارًا أكثر كفاءة. باستخدام العاكس الهجين، يمكن لمكيف الهواء التبديل بين تشغيله بواسطة الألواح الشمسية في الأيام المشمسة والشبكة عندما يكون إنتاج الطاقة الشمسية منخفضًا.

بالإضافة إلى ذلك، تخزن البطارية طاقة إضافية من الألواح الشمسية لاستخدامها في الليل أو في الأيام الملبدة بالغيوم. يمكنك أيضًا تحديد أولوية مصدر الطاقة (الطاقة الشمسية من الألواح الكهروضوئية، أو البطارية، أو شبكة الكهرباء) أو التحكم في فترة تفريغ البطارية وفقًا لساعات الذروة لمعدلات وقت الاستخدام.

المكيفات الهجينة بالربط بشبكة الكهرباء

تعمل مكيفات الهواء الهجينة هذه بالطاقة الشمسية وبالتيار المستمر لربطها بشبكة الكهرباء، ويمكن توصيل مكيفات الهواء هذه مباشرة بالألواح دون الحاجة إلى التحويل. يتم تثبيت الألواح والمحول إلى جانب وحدة التيار المتردد الموجودة لديك. نظرًا لأن الألواح متصلة بالشبكة، فلا يلزم وجود بطارية للتخزين. ومع ذلك، سيتوقف مكيف الهواء عن العمل عندما لا يكون هناك ضوء شمس، مثل الليل، ما لم تقم بتثبيت بطارية أو محول تيار متردد إلى تيار مستمر.

كم عدد الألواح الشمسية التي أحتاجها لمكيف الهواء

عند التفكير في عدد الألواح الشمسية التي تحتاجها لتشغيل مكيف الهواء، تدخل عدة عوامل في الاعتبار. يؤثر حجم مكيف الهواء وعادات استهلاك الطاقة لديك وأشعة الشمس في منطقتك على الحساب.

ولذلك عليك احتساب طاقة مكيف الهواء فإما تقدير ذلك بناءً على مواصفات مكيف الهواء، لتحديد الطاقة (بالواط أو كيلووات) لمكيف الهواء، تحقق من ملصق المواصفات. تستخدم مكيفات الهواء عادةً ما بين 500 و4000 واط، اعتمادًا على الطراز.

ونظرًا لأن تشغيل مكيفات الهواء في البداية يسحب أحمال كبيرة، فأنت بحاجة إلى التحقق من طاقة قوة بدء تشغيل مكيف الهواء المطلوبة، والتي تكون عمومًا ثلاثة أضعاف الطاقة المقدرة. عند اختيار المحول أو العاكس للتيار، يجب التأكد من أن نطاق طاقة التشغيل الخاص به أكبر من طاقة تشغيل مكيف الهواء. إذا كنت تخطط لاستخدام الطاقة الشمسية حصريًا لمكيف الهواء، فقد يكون المحول منخفض التردد مع تصنيف طاقة قريب من الطاقة المقدرة لمكيف الهواء كافيًا. يمكن لهذا النوع من المحولات التعامل مع طاقة أعلى، مثل محول التردد المنخفض PowMr، الذي يتمتع بسعة زيادة تبلغ ثلاثة أضعاف قدرته المقدرة.

كفاءة الألواح الشمسية

تحقق أحدث الألواح الشمسية كفاءة تصل إلى 20 بالمئة وأكثر (سيطرح قريبا ألواح بكفاءة 25 %)

ما هي كفاءة الألواح الشمسية؟ تتكون الألواح الشمسية من وحدات أو خلايا كهروضوئية (PV). يمكنك قياس كفاءة الخلية الكهروضوئية بناءً على نسبة طاقة الضوء التي تحولها إلى كهرباء. بدلاً من ذلك، كفاءة الخلايا الشمسية هي قدرة اللوحة على التقاط الطاقة من الفوتونات أو جزيئات الضوء. عندما يضرب الضوء اللوحة الشمسية، فإنه يطلق الإلكترونات التي تبدأ في التحرك وتخلق تيارًا كهربائيًا. على سبيل المثال، يمكن للوحة الشمسية ذات الكفاءة 20% تحويل 20% من ضوء الشمس إلى طاقة قابلة للاستخدام. تتمتع معظم الألواح الشمسية المتوفرة تجاريًا بكفاءة أقل من 23%، مع نطاق متوسط ​​يتراوح من 15% إلى 20%.