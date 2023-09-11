مكتب لصندوق الاستثمارات السعودي في الهند.. ماذا يعني؟

ألمحت المملكة العربية السعودية لافتتاح مكتب لصندوقها السيادي في مدينة جيفت الدولية للتكنولوجيا المالية بالهند، بحسب تقرير نشرته رويترز.

ونقل المصدر عن خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي الذي يتواجد حاليا في نيودلهي، أن السعودية يمكنها إنشاء المكتب، حيث قال: “سأتوافق مع عرضك وألتزم اليوم بفتح مكتب”، وذلك بعد دعوة من وزير التجارة الهندي بيوش جويل.

وقال الوزير الهندي، إنه سيقترح أن تنشئ وزارته مكتبا لترويج الاستثمار في الرياض، حسب المصدر.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي رابع أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول بلغت نحو 1000 مليار دولار، فيما تعد مدينة جيفت مركز الخدمات المالية الهندية الخالية من الضرائب، ومشروعًا مهمًا بالنسبة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وتستهدف جيفت المنافسة مع مراكز الخدمات المالية في دبي وهونغ كونغ، ويعني فتح مكتب لصندوق الاستثمارات السعودي في المدينة إضفاء ثقل تجاري.

وكان الفالح في دلهي كجزء من زيارة رسمية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بدأت بعد نهاية مجموعة العشرين.

وخلال زيارة ولي العهد، وقعت الهند والسعودية 50 اتفاقية أولية في مجموعة متنوعة من المجالات، واتفقتا على تشكيل فريق عمل مشترك للمضي قدمًا في استثمارات سعودية تصل إلى 100 مليار دولار في الهند.