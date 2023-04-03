سامر باطر by سامر باطر

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مكتب سعد الحريري ينفي اتهامات باعتدائه جنسيّاً على مُضيفتيّ طيران

سامر باطر by سامر باطر
Fadel Itani / AFP Photo
Fadel Itani / AFP Photo

نفى المكتب الإعلامي للحريري الاتهامات، السبت، قائلًا إن الدعوى “مليئة باتهامات كاذبة وغير مقبولة تماما، تهدف إلى الاستفزاز والافتراء ضد رئيس الوزراء الحريري”. وتم رفع الدعوى، بموجب قانون الناجين البالغين في نيويورك، الذي يتيح لضحايا الاعتداء الجنسي بمقاضاة المعتدين، حتى بعد مُرور سنوات على وقوع الحادثة

,ونقلت “س إن إن” إن “جين دو 1” استقالت في عام 2009، بينما طُردت “جين دو 2”. من جهته

وكانت مُضيفتا طيران رفعتا دعوى قضائية أمام محكمة في نيويورك تتّهمان فيها رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، بالاعتداء الجنسي على متن طائرته الخاصّة.

وقالت “سي إن إن” إن المضيفتين اللتين أطلق عليهما اسمي “جين دو 1″ و”جين دو 2″، رفعتا الدعوى، في 20 مارس، ضد الحريري وخمسة آخرين، وقالتا إنهما تعرّضتا لـ”الاغتصاب الوحشي في مكان العمل، والسجن التعسفي، والاعتداء الجنسي، والتحرش الجنسي”.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...