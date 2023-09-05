تأسيس مكتب إقليمي لاتحاد مصارف العرب في الرياض

وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية مقر مع اتحاد المصارف العربية لإنشاء مكتب إقليمي للاتحاد في المملكة، والذي يتزامن بدء أعماله مع انعقاد المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية بمدينة الرياض.





و أكد أيمن السياري، محافظ «البنك المركزي السعودي (ساما)»، أن إنشاء المكتب الإقليمي في السعودية سيكون داعماً في تقديم خدمات وعمل «الاتحاد»، خصوصاً في ظل أن التطورات الاقتصادية والتداعيات السياسية العالمية وحالة عدم اليقين لا تزال تُلقي بظلالها على تطورات السياسة النقدية، ودفعت كثيراً من البنوك المركزية إلى اتخاذ سياسات نقدية متشددة بهدف كبح الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

وأوضح السياري أن تلك السياسات المتشددة أدت إلى خفض «صندوق النقد الدولي» توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 3 في المائة خلال 2023، في حين جاء ذلك مصحوباً بالتذبذبات العالية في الأسواق العالمية، والتحديات المتزايدة التي تواجهها الاقتصادات الناشئة.

فيديو | محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري: تزامن إنشاء مكتب إقليمي لاتحاد المصارف العربية في المملكة مع انعقاد المؤتمر يدعم أعماله#الإخبارية pic.twitter.com/mbcohG5ne6 — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 4, 2023

وأشار إلى أن «التحديات الاقتصادية العالمية تحتم علينا ضرورة متابعة وتحليل تلك التطورات من أجل ضمان القدرة على التعامل مع آثارها، وفي الوقت نفسه الاستمرار في تطوير أنظمتنا المالية والمصرفية، بما في ذلك التقنيات المالية»



كما نوه محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، إلى أن النظام البنكي في المملكة يتمتع بمؤشرات أداء متينة، وتجاوزت جميع النسب الاحترازية النسب المحددة في متطلبات بازل، حيث بلغت تغطية السيولة 188.3 %، وصافي التمويل المستقر 115 %، ومعدل كفاية رأس المال 20.1 % بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.





وبين أنه برغم التحديات الاقتصادية العالمية نما الاقتصاد السعودي بمعدل 8.7% لعام 2022م، واستمر النشاط غير النفطي في النمو بمعدلات مميزة في النصف الأول من العام الجاري، مدفوعا بالإصلاحات الهيكلية من خلال برامج رؤية المملكة 2030.





ولدى البنك المركزي الأدوات المناسبة لمواجهة التحديات المحتملة، ومراقبة التطورات المحلية والعالمية للمحافظة على استقرار ومتانة النظام المالي، مؤكدا أن البنوك المحلية وسّعت نشاطها التمويلي لتلبية الطلب المستمر على الائتمان المصرفي مع بقاء نتائج المخاطر معتدلة، ما يعكس متانة الاقتصاد المحلي.





وتعمل “ساما” مع هيئة السوق المالية على برنامجٍ لشركات التقنية المالية الناشئة السعودية عبر تقديم مجموعة من الممكّنات الداعمة لهذا النشاط الواعد.