مكتب أبوظبي للاستثمار ينظم “دريفت إكس” خلال أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن تنظيم النسخة الثانية من “دريفت إكس – DRIFTx”، المنصة العالمية المخصصة لابتكارات وحلول التنقل الذكية وذاتية القيادة وتطبيقاتها في الجو والبر والبحر وأنظمة الروبوتات، والتي تقام في الفترة ما بين 10 إلى 12 نوفمبر 2025 ضمن النسخة الافتتاحية من “أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة” الذي ينظمه “مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة”، بمشاركة نخبة من المبتكرين والمستثمرين والجهات التنظيمية وصنّاع السياسات من حول العالم لبحث مستقبل التنقّل الذكي.

وانطلاقاً من النجاح الذي حققته نسخة العام الماضي باستقطابها ما يزيد عن ثمانية آلاف زائر من أكثر من 65 دولة، وتوقيع 12 اتفاقية استراتيجية، تعود النسخة الثانية من “دريفت إكس” ببرنامج حافل بالأنشطة والفعاليات يقام على مدار ثلاثة أيام في حلبة مرسى ياس، ويتضمن عروضًا عملية وتجارب تفاعلية لأحدث وسائل النقل والتنقل الذكية، بما في ذلك الطائرات الكهربائية العمودية والمركبات والقوارب ذاتية القيادة والأنظمة الروبوتية.

وتسلط نسخة هذا العام الضوء على الروبوتات ودورها المحوري في تعزيز الخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم وحلول التنقل الذكي داخل المدن. ومن خلال دمج الروبوتات مع حلول التنقل الجوية والبرية والبحرية، يجسد معرض “دريفت إكس” نهج أبوظبي القائم على تشجيع الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، ويعكس التوجه الاستراتيجي للإمارة نحو دمج الابتكار الصناعي مع حلول التنقل المستقبلية.

وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: “يأتي تنظيم معرض “دريفت إكس” في إطار الجهود التي يبذلها مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) لتعزيز ريادة إمارة أبوظبي في ابتكار وتوظيف أحدث الحلول والتقنيات في قطاع النقل والتنقل الذكي. كما يسلط الضوء على المزايا العديدة التي تتمتع بها الإمارة، بما في ذلك منظومة أعمالها المتكاملة وسياساتها الداعمة وبنيتها التحتية المتقدمة، والتي توفر للشركات بيئة مثالية لتأسيس أعمالها في أبوظبي والانطلاق منها إلى الأسواق العالمية. ومن خلال الجمع بين نخبة المبتكرين والشركات الرائدة في قطاع النقل والتنقل الذكي مع الجهات التنظيمية والمستثمرين، تواصل أبوظبي دورها المحوري في صياغة مستقبل القطاع بما يرسّخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والصناعات المستقبلية”.

ولا يقتصر دور “دريفت إكس” على عرض أحدث تقنيات التنقل الذكي وحسب، بل تم تصميمه ليكون منصة لتسريع الأعمال التجارية من خلال تسليط الضوء على النماذج الأولية والمشاريع التجريبية وتمكينها من تحقيق التقدّم عبر فتح قنوات التعاون المباشر فيما بين المستثمرين والجهات التنظيمية والجهات المعنية بقطاع النقل.

ويوفر “دريفت إكس” للمستثمرين منصة استراتيجية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في القطاع والتعرف على أحدث الابتكارات والنماذج الأولية، والتفاعل المباشر مع الشركات الناشئة والمطورين والمصنعين. كما يوفر المعرض للزوار فرصة للتعرف على الدور المتنامي للأنظمة الذكية وذاتية القيادة في تعزيز مستويات السلامة، والحد من المخاطر، وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يمهد الطريق لاعتمادها على نطاق واسع.

ويوفر “دريفت إكس” للشركات الدولية الفاعلة في قطاع النقل والتنقل الذكي بوابة لدخول سوق أبوظبي وعقد شراكات استراتيجية مع نخبة المبتكرين والجهات المعنية، مستفيدة من المكانة المتنامية لأبوظبي كمركز رائد للصناعة والابتكار، ومن الانفتاح الاقتصادي لدولة الإمارات وعلاقاتها التجارية الواسعة، التي تتيح الوصول إلى أكثر من 2.5 مليار مستهلك حول العالم.

ويعد “دريفت إكس” من أبرز الفعاليات التي ينظمها مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) والمتخصص في مجال تقنيات وأنظمة التنقّل الذكي وذاتية الحركة. ويسهم المعرض بدور محوري في دعم استراتيجية مكتب أبوظبي للاستثمار الهادفة إلى استقطاب الشركات العالمية الرائدة ودعم نمو الصناعات المتقدمة وتوفير وظائف نوعية قائمة على المعرفة في القطاعات الاستراتيجية. ومن المتوقع أن يسهم مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) بنحو 44 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة واستحداث أكثر من 35 ألف فرصة عمل. لمزيد من المعلومات ولتسجيل الحضور في معرض “دريفت إكس”، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://event.driftx.abudhabi/.