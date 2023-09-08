مكة ودبي تتصدران عطلات الإنجليز المفضلة

تصدرت مكة المكرمة ودبي عطلات الإنجليز المفضلة خلال الفترة المقبلة، وفقاً لتقرير موقع “تريب أدفايزر” الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وحدد التقرير أفضل 10 وجهات دولية رائجة للبريطانيين، في الفترة من 1 سبتمبر الماضي إلى 30 نوفمبر المقبل، باستخدام مجموعة من بيانات البحث، واستطلاع رأي شارك فيه أكثر من 2400 شخص.

وجاءت مكة المكرمة في المركز الثاني بعد هونغ كونغ ضمن أفضل الوجهات الدولية الرائجة للبريطانيين لقضاء العطلات، وبعدهما مدينة نيودلهي الهندية.

في المقابل باتت مدينة دبي من بين أكثر الوجهات العالمية المفضلة لدى المسافرين البريطانيين هذا الخريف.

وقال التقرير إن دبي أثبتت أنها ثالث أكثر الوجهات الأجنبية شعبية للبريطانيين الذين يقضون عطلاتهم، حيث تفوقت على منتجع أنطاليا التركي والعاصمة الإيطالية روما.

وتطرق التقرير إلى أفضل الوجهات المحلية الرائجة للبريطانيين، حيث تتصدر قرية الصيد الصغيرة في كورنيش بورثالو تليها جزيرة هامبشاير هايلينج في المركز الثاني وبلدة سانت بيتر بورت في جزيرة غيرنسي في المركز الثالث. تشمل الوجهات الأخرى في المملكة المتحدة التي تزداد شعبيتها أبرشيات غيرنسي في كاستل (الرابعة) وسانت مارتن (الخامسة).