مكة تجمعنا تنطلق الأحد بأنشطة ترفيهية وثقافية

تطلق الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يوم الأحد المقبل، فعالية “مكة تجمعنا”.

وتتضمن الفعالية التي تستمر عشرة أيام، على العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تناسب جميع الفئات العمرية، حيث تبدأ رحلة الزوار بحارة الطيبين، وتضم أكثر من 30 حرفياً وأسرةً منتجةً يعرضون حرفاً يدوية تشتهر بها مكة المكرمة، إضافةً إلى المنتجات المحليَّة، والعديد من الأركان ذات الطابع المكي الشعبي، ومنطقة للطفل تضم مسرحاً للعروض وفقرةً للحكواتي والأفلام الكرتونية، والدراجات والرسم على الوجه وتجربة التلوين، ومنطقة للألعاب التقنية؛ كسباق الفهد وتحدي السفيرو والباتاك والبلايستيشن والأركيد والوكسنق.

أهالي مكة وزوارها، أنتم على موعدٍ مع أفضل اللحظات الترفيهيّة المميزة في فعاليّة #مكة_تجمعناhttps://t.co/bfKW44DRl1 pic.twitter.com/T0HisCPvPn — الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة (@RCMC_KSA) March 2, 2023



كما تحتوي الفعالية على منطقة الأنشطة العامة، وتضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة التقنية الرياضية؛ كألعاب الفيديو، وألعاب التحمُّل والقوة، والطاولة والبلياردو، تتوسطها شاشة عملاقة تعرض أفلامًا ومحتويات مرئية، ومنطقة المغامرات، حيث يمارس الزوار لعبة جدار التسلُّق ولعبة “الزبلاين”، ومنطقة الألعاب الجماعية (بيبي فوت، طاولة تنس، هوكي، جينجا، إكس أو، جولف، ألعاب التحدي)، كما خصصت الفعالية منطقة “التكيّة”، وفيها أماكن للتسوق واقتناء المشغولات المحلية، وتناول الأطعمة والمشروبات،وجلسات تراثية للاستراحة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن فعالية “مكة تجمعنا” تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة ورفع مستوى الترفيه والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023، وإثراء تجربة الزوار، وصناعة فرص لقطاع الفعاليات، مشيراً إلى أن الفعالية تعكس التراث المكي والحارة القديمة بكل تفاصيلها العمرانية والثقافية، إضافة إلى التكنولوجيا الترفيهية، فهي مزيج بينها”.

وتتيحُ الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التسجيل والدخول بشكلٍ مجانيٍّ للفعالية.