مكة: بدء استقبال طلبات السعوديين الراغبين في تأجير منازلهم للحجاج

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن بدء استقبال طلبات المواطنين السعوديين الراغبين في تأجير منازلهم للحجاج في مكة المكرمة.

ودعت اللجنة جميع أصحاب المنازل المعدة لإسكان الحجاج إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة، لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمنازلهم.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن استقبال الطلبات مستمر خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن هناك عدداً من المكاتب الهندسية الاستشارية، المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني لإجراء الكشف على مساكن الحجاج؛ للتحقق من توافر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها، ومنحها شهادة بذلك، ليصدر بموجبها تصريح الإسكان من قبل اللجنة، إذ يمكن للمواطنين مراجعتها والاطلاع على الاشتراطات المطلوبة، ومن ثم بدء إصدار تصاريحهم.

وطالبت الأمانة أصحاب المباني الراغبين في تأجيرها، تطبيق الاشتراطات، واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها، وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة.

ويعتبر الحج في السعودية أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، ومن المقرر أن يبدأ موسم هذا العام في الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران المقبل ويمتد إلى الأيام الأولى من يوليو/تموز المقبل.