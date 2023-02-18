أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق السعودية (تنمية) عن دخول إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق أحد المشروعات بمكة المكرمة حيز التنفيذ.

ويحثّ البرنامج الحكومي، الذي أنشئ بقرار مجلس الوزراء السعودي في أكتوبر/تشرين الأول 2018، على إحداث تنمية مجتمعية عند القيام بالمشاريع التنموية الكبرى، ملاك هذه العقارات على ضرورة مراجعة مكتبه المجاور لمبنى الغرف التجارية الصناعية بمكة المكرمة.

فيديو | بدء إجراءات نزع ملكية عقارات أحد المشاريع في مكة المكرمة#الإخبارية pic.twitter.com/RNkEuyY6Wl — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 18, 2023

ووجه البرنامج ملاك تلك العقارات بضرورة مراجعة مكتبه المجاور لمبنى الغرف التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وطالبهم بإحضار مجموعة من الوثائق وهي “صورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة، مع إحضار الأصل للمطابقة، ووكالة سارية المفعول، مع نسخة من الهوية الوطنية للوكيل في حال وجود وكيل”.

وشدد على ضرورة إحضار نسخة من حفيظة نفوس المالك إذا اعتمد في صك ملكية أو حجة استحكام العقار، بالإضافة إلى صورة من إثباتات ملكية العقار (صك وحجة استحكام) وأصل للمطابقة، علاوة على صورة من صك حصر الإرث للورثة والأصل للمطابقة.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة للسكان في مناطق المشاريع التنموية، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمعات، وبناء مستقبلها وفق الأنظمة المحلية وبالمواءمة مع المعايير الدولية.

ويسير البرنامج وفق أسس ومعايير متكاملة في التنمية المجتمعية، تراعي حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، وتحقق له حياة كريمة وبيئة مستقرة.