يشير نص الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية لروسيا التي أعلن عنها أمس الجمعة إلى أن روسيا الاتحادية تسعى لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، فضلا عن الإسهام في توطيد الجهود الرامية لحماية القيم التقليدية ومكافحة كراهية الإسلام.

وستهتم موسكو بتخفيف التناقضات بين دول منظمة التعاون الإسلامي وبين جيرانها، وكذلك المساهمة في تسوية النزاعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوبها، وجنوب شرق آسيا. بالإضافة لذلك، ترى روسيا الاتحادية الحاجة إلى استخدام الإمكانات الاقتصادية لبلدان المنطقة “من أجل تشكيل شراكة أوروبية آسيوية كبيرة.”

وأعلن بوتين أمس عن استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية لروسيا تُقدّم الولايات المتحدة والغرب على أنهما مصدر “تهديدات وجودية” لموسكو ونهج خاص لمُكافحة “الروسوفوبيا” وتطوير الشراكة مع إيران وتركيا والسعودية ومصر ودعم سوريا.

في وثيقة جاءت في أكثر من 40 صفحة تذكر بمضمونها ولهجتها بحقبة المواجهة بين الاتحاد السوفياتي وأميركا في القرن الماضي، تطرح روسيا نفسها حصنًا للعالم الناطق بالروسية ضد الغربيين المتهمين بأنهم يريدون “إضعافه بشتى الطرق”. خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، برر الرئيس فلاديمير بوتين هذه التغييرات ب”الاضطرابات على الساحة الدولية” التي تلزم روسيا ب “تكييف وثائقها للتخطيط الاستراتيجي”. تكشف العقيدة الجديدة “الطبيعة الوجودية للتهديدات (…) الناتجة من اعمال الدول غير الصديقة”. وتصف الولايات المتحدة بأنها “المحرض والقائد الرئيسي للخط المعادي لروسيا” كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.