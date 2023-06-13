أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية؛ المملوكة للدولة، تعميماً يقضي بصرف المكافأة التشجيعية للعاملين بالقطاع النفطي يوم الخميس 6 يوليو/تموز 2023 عن السنة المالية 2022-2023 وأن الحد الأقصى للمكافأة هو “ثلاثة رواتب ونصف راتب”.

وأوضح الشيخ نواف سعود الصباح، في تعميمه بحسب صحيفة “الرأي” الكويتية ليل الإثنين، أن صرف المكافأة سيكون للعاملين والموظفين عدا المدراء ومن في مستواهم كمرحلة أولى.

ويأتي ذلك في “إطار دعمه المستمر للعاملين لتوفير بيئة عمل إيجابية مقابل تحقيق الإنجازات”.

وكانت ذات الصحيفة قالت، يوم 4 يونيو/حزيران الماضي، إن مؤسسة البترول الكويتية شارفت على الانتهاء من حصر المستحقين للمكافأة السنوية التشجيعية ما يضعها على طريق الصرف في الفترة القريبة المقبلة.

وأضافت، نقلاً عن مصادر، إن الشيخ نواف وجه بسرعة الانتهاء من حصر المستفيدين من المكافأة، وأن منح المكافأة سيعتمد على الإنجاز وبحد أقصى ثلاثة رواتب ونصف راتب.

والكويت، العضو في منظمة أوبك والتي تنتج أقل من ثلاثة ملايين برميل يومياً، كانت لديها خطط سابقة لرفع قدرتها الإنتاجية من النفط الخام إلى أربعة ملايين برميل يومياً في العام 2020، لكنها لم تحقق ذلك. وطبقاً لوكالة الأنباء الكويتية فإن لديها خطة جديدة للوصول إلى 3.5 مليون برميل يومياً في 2025. وفي 2018، أعلنت الكويت أنها تسعى للوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 4.75 مليون برميل يومياً في 2040.

وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة الكويتي عدنان عبد الصمد، في منتصف 2019، “إن متوسط نصيب الموظف شهرياً في مؤسسة البترول الكويتية يبلغ 7177 ديناراً (23.325 دولار)، مقابل 1493 ديناراً (4852 دولار) شهرياً للموظف في مختلف الجهات” أي بزيادة نحو ستة أضعاف عن معدلات رواتب عموم الموظفين.