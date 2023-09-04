محمد علي by محمد علي

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امتيازات ورحلات جوية.. مكافأة غير متوقعة لأفضل السائقين في دبي

محمد علي by محمد علي
دبي

سيحصد أفضل السائقين في دبي على بعض الامتيازات، من بينها رحلات جوية مجانية، بالإضافة لتغطية جميع مصاريف السفر بما في ذلك النفقات اليومية.

وفي إطار المبادرات المجتمعية في الإمارات، كافأ بنك الإمارات دبي الوطني و”ماستركارد” سائقي “كريم” الأفضل أداءً، في إطار دعمهم وتقديرا للجهود التي يبذلونها يومياً.

وتم مكافأة 10 سائقين متميّزين برحلات جوية إلى باكستان، بعضهم لم يقم بزيارة بلده الأمّ منذ أكثر من عامين للتمكّن من تحويل راتبهم الشهري لعائلاتهم عوضاً عن إنفاقه على تذاكر السفر.

وقال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسّس في شركة “كريم”: “يمثل السائقين القلب النابض للشركة، ولم نكن لنحقق ما أنجزناه من دون جهودهم الجبارة وتفانيهم في العمل”.

وشهدت دبي إطلاق مبادرات مرتبطة بالصحة والسلامة لدعم سائقي السيارات المخصّصة لخدمات التوصيل خلال فصل الصيف، بما في ذلك توزيع مستلزمات مفيدة خلال الصيف وإنشاء محطات مبرّدة لاستراحة السائقين فيها، وتخصيص عربات يستطيعون الاستراحة وشرب الماء فيها.

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