مكاسب كبيرة محتملة لـ تسلا وإكس وسبيس إكس مع تحول إيلون ماسك لحليف لـ ترامب

مع إعلان الملياردير إيلون ماسك أنه سيتبرع لحملة ترمب الانتخابية بـ45 مليون دولار شهرياً حتى موعد انعقاد الانتخابات في نوفمبر المقبل تبرز تداعيات ومكاسب ذلك لتشمل تأثيرا حاسما على إمبراطورية رئيس تيسلا وسبيس إكس وإكس. ويعارض ماسك السياسات الليبرالية لإدارة بايدن وأعلن أنه سينقل مقر سبيس إكس و منصة إكس إلى أوستن بولاية تكساس بسبب ذلك.

وينوي ماسك الذي أعلن تأييده لترامب رسميًا بعد نجاة الرئيس السابق من محاولة اغتيال يوم السبت، التبرع بمبلغ 45 مليون دولار شهريًا للجنة عمل سياسي تدعم حملته للعودة إلى البيت الأبيض، وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال. وكان ماسك قد كشف في تغريدة له على منصة “إكس” بعدما أصيب الرئيس السابق بجرح أثناء حديثه أمام حشد انتخابي في بتلر ببنسلفانيا مساء السبت.

إمبراطورية إيلون ماسك

جرى بناء إمبراطورية ماسك من شركاته تيسلا وسبيس إكس بدعم حكومي – ولديه مصلحة خاصة في الحفاظ على ذلك الدعم، فلدى سبيس إكس عقود مربحة مع وكالة ناسا فيما تحصل تسلا -التي استفادت من قرض فيدرالي بالغ الأهمية في بداياتها للبقاء على قيد الحياة- تسوق سياراتها الكهربائية باعتبارها مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية أمريكية سخية جدا بحسب أكسيوس.

كما تستفيد شركة إكس (تويتر سابقا) من درع قانوني يحميها في المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الذي يحمي شركات وسائل التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن محتوى المستخدم. كما سيكسب كثيرا من رئاسة ترامب من خلال سياسات لجنة الأوراق المالية والبورصة، التي طاردته لسنوات بسبب ما يصرح به على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم تبعاته على أسهم تسلا.

السياسة الأمريكية والصين

لكن ما يحير المراقبين هو أن سياسات ترامب قد تضرب أصول ماسك، فقد انتقد ترامب حوافز السيارات الكهربائية. كما دعا الرئيس السابق إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجارة مع الصين، حيث تتمتع تسلا بحضور كبير. وإذا ردت الصين بضرب تسلا، فقد يكون ذلك كارثيا بالنسبة لماسك. ولكن من خلال دعم عودة ترامب إلى البيت الأبيض، قد يكون ماسك في وضع يسمح له بتوجيه السياسة في الاتجاه الذي يفضله، وخاصة فيما يتعلق بالصين. والواقع هو أن الأمر لا يقتصر على احتياج ماسك إلى الحكومة بل تحتاج الحكومة إلى ماسك أيضا.

وادي السيليكون

مجموعة من قادة التكنولوجيا وأصحاب المليارات المؤثرين كشفوا عبر منصة «إكس» رؤيتهم لما يجري في عالم السياسة مع المصارحة بمواقفهم التي كشفت عن انقسام سياسي كبير في شركات وادي السيليكون وغالبا ما تكون دوافعهم تتبع بوصلة مصالح شركاتهم أكثر من قناعاتهم الشخصية والسياسية. كذلك هو الحال مع اختيار رجل الأعمال المحافظ جيه دي فانس لمنصب نائب الرئيس المرشح دونالد ترامب. ويتمتع فانس بعلاقات قوية مع ممولي وادي السيليكون وقياداته ذات الميول الجمهورية كما هو الحال مع بيتر ثيل الذي أطلق مسيرة فانس ووفق بينه وبين ترامب، هو بلا شك رجل الأعمال الأمريكي الأكثر تشددًا بشأن الصين وصرح فانس علنًا أنه يريد الانسحاب من أوروبا على وجه التحديد لأنه يريد التركيز على احتواء الصين.