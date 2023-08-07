مكاسب النفط تصل لأعلى مستوى لها منذ 4 أشهر

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم (الاثنين)، لتلامس أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل الماضي، بعدما تعهدت المملكة وروسيا، وهما من كبار منتجي النفط، بمواصلة خفض الإمدادات لشهر آخر بهدف استمرار موازنة الأسواق العالمية ودعم الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتاً أو 0.3% إلى 86.49 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتاً أو 0.3% إلى 83.05 دولار للبرميل.

كانت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، قد أعلنت (الخميس) الماضي تمديد تخفيضاتها الطوعية للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية سبتمبر/أيلول، المقبل فيما قالت روسيا إنها ستخفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يومياً في سبتمبر أيضاً.

وتلقت الأسعار دعماً بفضل عدة عوامل في الأسابيع القليلة الماضية، تشمل توقعات بخفض وتيرة رفع الفائدة الأمريكية وتخفيض إمدادات “أوبك ” وآمال تحفيز انتعاش الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعد تعثر في الربع الثاني، وفقا لـ”أخبار24″.