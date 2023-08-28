مكاسب المرأة الإماراتية في يومها السنوي

يصادف اليوم احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية ، والذي يصادف يوم 28 أغسطس من كل عام، وهو نفس اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد النسائي العام. وفي هذه المناسبة تحدث أريبيان بزنس مع د. فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات.

كيف تقيمين الإنجازات البارزة التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات؟!.

تمكنت المرأة الإماراتية منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وبفضل توجيه القيادة الحكيمة، منذ عهد المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد آل نهيان، رحمه الله، من تحقيق منجزات كبيرة، حيث تتمتع بمساواة في الحقوق والواجبات واحترام وتقدير لأدوارها المتعددة خصوصاً مع تعزيز حصول المرأة على فرص التعليم والعمل والتأهيل وتعزيز منافستها على أساس الكفاءة، والتـأهيل، والتدريب، وصناعة جيل قيادي في كافة المؤسسسات، وقد أثبتت المرأة الإماراتية قدرة فريدة على النجاح، وهذا يعود إلى دعم القيادة الرشيدة، حيث أصبحت المرأة الإماراتية تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات وتسهم بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها الفعالة في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ومختلف المواقع القيادية ومشاركتها في اتخاذ القرار،إضافة إلى عمل المرأة الإماراتية في المجالات التخصصية المختلفة.

وهذه المنجزات مستمرة، بفضل توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وماتقوم به الحكومة الرشيدة لتعزيز هذا النهج، وتمكين المرأة وبطبيعة الحال، وهنا نتقدم بوافر العرفان والتقدير لأم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، على ما قدمته للمرأة الإماراتية من دعم متواصل عزز مكانة المرأة الإماراتية وساهم في تمكينها.

بصفتك الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كيف كانت تجربتك في هذا الإطار المتخصص؟

حقيقة أنا لدي تجربة طويلة حيث توليت سابقاً منصب مديرة إدارة المواصفات وكذلك إدارة الاعتماد في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وعلى مدى ثلاثة عقود تقريباً وبفضل دعم القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية، ودعم المسؤولين لي في مختلف مراحل العمل، أصبحت لدي خبرة كبيرة في هذا القطاع، وهو قطاع علمي ومتخصص يركز على إعداد و تطوير المواصفات القياسية الوطنية و أنظمة المطابقة لتعزيز جودة المنتجات الوطنية وتوفير متطلبات الصحة و السلامة، لتعزيز تنافسيتها على المستوى الوطني و الدولي، كما نركز في قطاع المواصفات و التشريعات على حماية اسواقنا الوطنية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات الوطنية لحماية المستهلك وكذلك حماية المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة، وبطبيعة الحال هذا المجال بحاجة إلى متابعة مستمرة وتحديث للموائمة من المواصفات العالمية وفق افضل الممارسات في هذا المجال، لتعزيز جودة وسمعة منتجاتنا الوطنية في مختلف المجالات وفتح أسواق جديدة لها.

لقد وضعت الإمارات أهدافاً طموحة للمستقبل، كيف تتصورين دور المرأة الإماراتية في تحقيق هذه الأهداف والمساهمة في التنمية المستدامة؟

من أهم سمات دولة الإمارات مقارنة بدول كثيرة قدرتها على استشراف المستقبل ، وإطلاق الخطط والمبادرات والبرامج في كافة القطاعات، بما يعزز الرفاه، والتنمية الاقتصادية، ويعود بالنفع على أبناء الدولة والمقيمين على ارضها، والمرأة هنا شريك أساسي في التنمية الاقتصادية، والتطور الاجتماعي، من خلال أمرين، أولهما دورها من خلال التعلم المستمر، والمشاركة الفعالة في الأعمال والوظائف وتأسيس المشاريع الاقتصادية، فالمرأة الإماراتية اليوم نراها رائد فضاء، وطبيب وكابتن طائرة ومعلم كما تشارك اخيها الرجل في قواتنا المسلحة وفي سلاح الجو، وثانياً قدرتها على صناعة أجيال متفوقة من خلال دورها كأم راعية تصنع الأجيال المحبة لوطنها وتوجه أفراد اسرتها للتعلم المستمر وحب الوطن ورفع رايته عاليا في جميع الميادين، وهذا يعني أن التنمية المستدامة بمعناها المعروف الذي تتطلع إليه دولة الإمارات سوف تتحقق بمشاركة أساسية من المرأة الإماراتية.

هل يمكنك إلقاء الضوء على التطورات في مجال التعليم وكيف سمحت للنساء بالتفوق في مجموعة واسعة من المجالات؟

دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت فرص التعليم للذكور والإناث بشكل متساو، منذ تأسيس الدولة، سواء من حيث وجود الجامعات الإماراتية التي تنافس الجامعات العالمية، أو من خلال دعم الابتعاث للدراسة في الخارج، وذلك في كافة التخصصات العلمية وغيرها من تخصصات، والمرأة الإماراتية هنا حصلت على هذه الفرصة بشكل متساوي مع اخيها الرجل، ولدينا نماذج لسيدات يعملن في مواقع متخصصة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأنا مثلا بفضل دعم القيادة ومن خلال منحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي لبرنامج الدكتوراه، حصلت على درجة الدكتوراه من كلية دبلن الجامعية بجمهورية ايرلندا، ونجد المرأة الإماراتية تتفوق اليوم في مجالات مثل الصناعة والتكنولوجيا والفضاء والنفط والغاز والبتروكيماويات وصولًا إلى الطاقة النووية والمتجددة والهيدروجين.

غالباً ما يلعب التدريب والتنمية القيادية دوراً حاسماً في تقدم الحياة المهنية، كيف وظّفت الإمارات البرامج والمبادرات القيادية لتمكين المرأة وتنمية إمكاناتها؟

تولي دولة الإمارات التدريب وصقل المهارات القيادية لدى المرأة اهتماماً كبيراً، من أجل صناعة جيل قيادي بين النساء، ومن الامثلة على ذلك ما تقوم به مؤسسة دبي للمرأة التي أطلقت “برنامج الإمارات للقيادات النسائية”، وهو برنامج مبتكر نشأ بمشاركة مع”برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة” (MBRPLD)، وهدف هذا البرنامج هو تطوير المهارات والمواهب لدى القيادات النسائية الإماراتية. وبشكل أكثر تحديدا، من ضمن أهداف البرنامج الدقيقة نجد “ضمان تطوير مستديم لتنمية المهارات القيادية المنتظمة للنساء في جميع قطاعات المجتمع”، ومؤخرا وخلال شهر مايو الماضي شاركت 20 موظفة يمثلن نخبة من القياديات في جهات مختلفة بالقطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص، في برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية» في العاصمة البريطانية لندن والذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة في شهر ايار الماضي.

كيف تقيمين مشاركة المرأة الإماراتية في المجال التكنولوجي في دولة الإمارات؟

دعني هنا أضرب بعض الأمثلة رداً على هذا السؤال، فالمرأة الإماراتية تمثل 45 % من العاملين في مجال الفضاء وحوالي 20 % من العاملين في مجال الطاقة النووية.

هذه مجالات على صلة مباشرة بالتكنولوجيا، كما أن جميع المبادرات التي يتم اطلاقها مثل برنامج التحول التكنولوجي، ومبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من حيث تقديم المزايا والممكنات، وتأهيل كفاءات إماراتية في مجال التكنولوجيا، وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجال التكنولوجي، وتوفير التمويل، تشمل المرأة بشكل طبيعي ومتوازن، وهناك اقبال من المرأة الإماراتية على دراسة التخصصات التكنولوجية في الجامعات، بما يعني أن مشاركة المرأة في هذا القطاع فاعلة.

مع استمرار التقدم في الإمارات، ما هي الاستراتيجيات والمبادرات التي يتم تنفيذها لضمان استدامة التقدم الذي حققته المرأة الإماراتية وتعزيزه للأجيال القادمة؟

كل الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج في الإمارات تركز على التنمية المستدامة ومشاركة الكفاءات الإماراتية على أساس الكفاءة ، وهذ يعني أن كل الفرص متاحة للمرأة بشكل متساو مع أخيها الرجل، وعلينا أن نلاحظ أن مشاركة المرأة في كافة القطاعات تزداد عاماً بعد عام، بفضل دعم القيادة الرشيدة وبما يثبت نجاح الاستراتيجيات والخطط والمبادرات لتمكين المرأة الإماراتية، واللافت للانتباه هنا أن المرأة الاماراتية لديها قدرة كبيرة ومميزة على الدخول إلى مجالات جديدة، خصوصا، في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والفضاء والطاقة وغير ذلك، وقدمت المرأة الأماراتية نماذج نجاح متميزة، في كل المواقع.

وأنا أعتقد أننا سوف نشهد خلال الفترة القادمة، زيادة إضافية على مشاركة المرأة في قطاعات كثيرة، خصوصا مع استمرار الدولة بتوفير كل الظروف المناسبة، والحاضنة للمواهب دون تمييز بين المرأة و الرجل، بما يعزز مكانة المرأة ومشاركتها الاقتصادية، والاجتماعية أيضا.

كل الاستراتيجيات والمبادرات والخطط والبرامج الموجودة حالياً تضمن فرص المرأة وتدعم مشاركتها الفاعلة في اتخاذ القرار، وسنرى بشكل واضح كيف أن نجاحات المرأة باتت أساسية، وتقود بقية النساء الإماراتيات إلى المزيد من تحقيق المنجزات في القطاعات المختلفة، بما فيها القطاعات التي تركز عليها دولة الإمارات في سياق استشراف المستقبل.