مكاتب تويتر في نيويورك تجتاحها الصراصير

ذكر موقع “إنسايدر” نقلاً عن مصادر أن العمال في مكتب “تويتر” في مدينة نيويورك رصدوا مؤخراً صراصير في مناطق الموظفين.

وقالت المصادر إن العاملين في المكتب في منطقة تشيلسي شاهدوا صراصير في الحمامات وغرفة تغيير الملابس.

وبدأت “تويتر” في استئجار وحدات من المبنى في عام 2015 من خلال شركة “كولومبيا لادارة العقارات”، وقامت بتأجير طوابق من الباطن لشركات أخرى، ومنها “نتفليكس” و”ليفت”.

ورفض متحدث باسم شركة “كولومبيا لإدارة العقارات” التعليق. ولم يرد ممثل عن “تويتر” على طلب للتعليق من “إنسايدر”.

وتعتبر “تويتر” المستأجر المباشر الوحيد في مبنى المكاتب المدرج على أنه مبنى من “الفئة ب” على “كوستار”، وهي قاعدة بيانات للعقارات التجارية.

وقال شون بلاك ، الرئيس التنفيذي لشركة الوساطة العقارية “بلاكري” ، لـ “إنسايدر” ، إن مباني الفئة ب، خاصة تلك التي يوجد بها مستأجر واحد، عادةً ما يكون لها عقود إيجار تجعل المستأجر مسؤولاً عن خدمات التنظيف ومكافحة الآفات.

وتعد الصراصير من الآفات الشائعة جداً في مدينة نيويورك. ووجد مسح الإسكان الأمريكي أن حوالي واحد من كل ستة من سكان نيويورك أبلغوا عن رؤية صراصير في منازلهم. وتنجذب الحشرات إلى البيئات المظلمة والدافئة ذات المصادر الغذائية الوفيرة ويمكن أن يكون من الصعب إبادتها.

ومنذ استحواذه على “تويتر” في تشرين الأول / أكتوبر الماضي ، واصل ايلون ماسك خفض التكاليف، وتسريح أكثر من نصف عمال الشركة واتخاذ قرار بعدم إعادة التفاوض بشأن عقود عمال صيانة المرافق الذين تعاملوا مع الإمدادات المكتبية والتنظيف في نيويورك وسان فرانسيسكو.

روائح كريهة

وقد ذكرت “إنسايدر” سابقاً أن الموظفين في نيويورك، حيث تم استدعاء العمال للحضور إلى المكتب 40 ساعة على الأقل في الأسبوع، قد بدأوا بالفعل في الشكوى من الروائح الكريهة من الحمامات غير النظيفة والمراحيض المسدودة.

وواجه العمال أيضاً مشكلات تتعلق بنقص ورق التواليت، وقد قدم العديد من الموظفين طلبات عبر “سلاك” والبريد الإلكتروني للشركة لمعالجة مشكلات الحمام ، حسبما ذكرت مصادر سابقاً لموقع “إنسايدر”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع صندوق كولومبيا لادارة العقارات دعوى قضائية ضد “تويتر”، زاعماً أن الشركة فشلت في دفع إيجار قدره 136250 دولاراً في أحد مكاتبها في سان فرانسيسكو.

وكان موقع “إنسايدر” قد ذكر الأربعاء الماضي أن “تويتر” أغلقت ما لا يقل عن عشرة من مكاتبها الدولية، حيث أجبر الموظفون في مكتب “تويتر” في سنغافورة مؤقتاً على مغادرة المبنى بسبب تأخر دفع الإيجار.