تعتزم وزارة العدل السعودية إجراء تعديلات في نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية بما يتيح لمكاتب المحاماة الأجنبية مزاولة الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية.

وأضافت الوزارة، بحسب موقع “أخبار 24” السعودي، فقرة للمادة 51، وطرحتها للاستطلاع عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للمنافسة، حيث نصت الفقرة التي تمت إضافتها على أن “مكتب المحاماة الأجنبي يمكنه مزاولة الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محام مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام”.

وتنص المادة 51 الحالية من نظام المحاماة على أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة 1 من المادة 50 من هذا النظام؛ جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة 18 من النظام.

وقصرت المادة ذاتها عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة 2 من المادة 50 من هذا النظام؛ على مزاولة الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي، والاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها، وخدمات التحكيم والوساطة والمصالحة؛ وفق الأحكام المنظمة لذلك، والاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية، أو متخصصة، أو لدراسات في مجال التشريع.

وبدأ الاستطلاع يوم أمس الخميس 8/6/2023 وينتهي يوم 7/7/2023 في قطاع السلطة القضائية وحقوق الإنسان لجهة وزارة العدل السعودية.