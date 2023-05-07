مقتل 9 بإطلاق نار و سيناتور من تكساس يطالب بالصلاة حلا وحيدا لوقف عنف السلاح

أكد السيناتور الجمهوري كيث سيلف من تكساس إن الأشخاص الذين لايؤمنون أن “الصلاة لا تجدي ” كحل لعنف السلاح “لا يؤمنون بإله عظيم يتحكم في حياتنا تمامًا.” جاء ذلك بعد أن لقي 9 اشخاص مصرعهم في اطلاق نار جماعي في منطقته يوم أمس السبت.

وقتل مسلح، السبت، ثمانية أشخاص بالرصاص وجرح سبعة آخرون قبل أن ينتحر في مركز للتسوق في تكساس في آلن، إحدى ضواحي مدينة دالاس، كما أعلنت سلطات الولاية الأميركية في حادثة تعد الهجوم رقم 199 في عمليات إطلاق النار الجماعي هذا العام في الولايات المتحدة وفقًا لأرشيف عنف السلاح.

ونقلت تقارير عن رئيس إدارة الاطفاء ، حيث وقع إطلاق النار قوله “عثرنا على سبعة أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحياة. ونقلنا تسعة أشخاص آخرين إلى المستشفى توفي اثنان منهم منذ ذلك الحين”. وأثار إطلاق النار العشوائي في مركز التسوق الهائل “آلن بريميوم آوتليتس” الذي يبعد 40 كيلومتراً شمال مدينة دالاس ويشهد ازدحاماً في عطلة نهاية الأسبوع، حالة من الذعر. وقال قائد شرطة آلن براين هارفي، إن شرطياً كان في مركز التسوق بسبب مشكلة أخرى لا علاقة لها بالحادث، عندما بدأ إطلاق النار حوالى الساعة 15.30 (20.30 ت غ). وأضاف أن الشرطي “سمع طلقات نارية وتوجه إلى المكان واشتبك مع المشتبه فيه وتمكن من تحييده”، وقام بعد ذلك “باستدعاء سيارات الإسعاف”. ولم تكشف هوية مطلق النار. وكان جثمانه ممدداً على الرصيف عندما وصل رجال الشرطة. وهو أحد القتلى السبعة في المركز التجاري، فيما نقلت تقارير صحفية ان اسمه موريشو غارسيا وكان يعمل حارس أمن.

Reid: Many people argue that prayers aren't cutting it.

Self: Well, those are people that don't believe in an almighty god who has, who is absolutely in control of our lives. pic.twitter.com/EZlBotBnWt — Acyn (@Acyn) May 6, 2023

"It wasn't mental health that killed these people, it was an automatic rifle with bullets… I'm a former police officer, a former Army officer. These M4s, AR-15s, they've got to get off the streets or this is going to keep happening" – Allen, TX mall shooting witness Steven… pic.twitter.com/QFmXgq1DU8 — Shawn Reynolds (@ShawnReynolds_) May 7, 2023