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مقتل 3 من الشرطة المصرية في هجوم على حاجز أمني بالإسماعيلية

إجراءات أمنية مشددة تشهدها محافظة الإسماعيلية المصرية، حيث تشهد استنفارا أمنيا على مداخل ومخارج المدينة، وذلك بعد ساعات من وقوع هجوم على كمين للشرطة أوقع قتلى ومصابين.
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شددت وزارة الداخلية المصرية من إجراءاتها الأمنية في محافظة الإسماعيلية، وأعلنت حالة الاستنفار الأمني بعد هجوم وقع أمس -الجمعة- على قوات أمن متمركزة بكمين بالمدينة، أسفر عن مقتل ثلاثة من الشرطة، وإصابة 14 آخرين.

وقامت قوات الأمن بتمشيط المنطقة للبحث عن باقي الجناة الذين فروا في المناطق الصحراوية المتاخمة، فيما تم إغلاق مداخل ومخارج المحافظة.

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وكانت مصادر أمنية وطبية قالت إن مسلحين اثنين على متن دراجتين ناريتين فتحا النار على نقطة تفتيش أمنية، ما أسفر عن مقتل شرطيين اثنين ومجند في المدينة الواقعة شرق القاهرة.

وأضافت المصادر أن شرطيين آخرين أصيبا في الهجوم، وأن أحد المسلحين قُتل، بينما فر الثاني بمساعدة آخرين.

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رواية أخرى للهجوم

وفي رواية أخرى للهجوم، أوضحت مصادر أمنية أن سيارتين اقتربتا من الحاجز الأمني المقام في حي السلام السكني، ونزل منهما شخصان يحمل كل منهما سلاحا آليا، وأطلقا النار باتجاه عناصر الأمن الذين ردوا بقتل أحد المهاجمين وإصابة الآخر، الذي لاذ مع ذلك بالفرار.

وترجح المصادر الأمنية أن يكون الهجوم هو الأول من نوعه في مدينة مصرية منذ عدة سنوات باستثناء منطقة شمال سيناء.

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