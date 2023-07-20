مقتل 3 أشخاص في نيوزيلندا يعكر صفو كأس العالم للسيدات

قتل ثلاثة أشخاص الخميس في إطلاق نار بوسط مدينة أوكلاند في نيوزيلندا أحدهم المهاجم، وذلك في يوم افتتاح مباريات كأس العالم للسيدات 2023 لكرة القدم.

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز إنه لا يوجد تهديد للأمن القومي، مؤكدا أن كأس العالم الذي تستضيفه نيوزيلندا وأستراليا بشكل مشترك سيبدأ الخميس كما هو مقرر.

وأكد أن “مستوى تهديد الأمن القومي لنيوزيلندا لم يتغير”، مشيرا إلى أن “الشرطة أزالت الخطر ولا تبحث عن أي شخص آخر على صلة” بإطلاق النار. وأضاف أن “الحكومة أجرت مشاورات مع المنظمين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والبطولة ستقام”.

وأسفر إطلاق النار الذي وقع صباح الخميس في موقع بناء، عن جرح ستة أشخاص أحدهم شرطي.

وقال مفوض الشرطة بالنيابة ساني باتيل إن “المهاجم تنقل في المبنى” وهو يطلق النار من “سلاحه الناري”. وأضاف أنه “عند وصوله إلى الطوابق العليا من المبنى بقي في المصعد وحاول موظفونا الاشتباك معه”.

وتابع باتيل أن “الرجل أطلق مزيدا من الرصاص وعُثر عليه ميتا بعد ذلك”.

وأوضحت الشرطة أنه تم تأكيد وفاة شخصين في هذه المرحلة إلى جانب المهاجم.

وتابعت أنها أرسلت مروحية وأن عناصرها ردوا “بأعداد كبيرة” على إطلاق النار وطوقوا المنطقة.

وعرضت وسائل إعلام محلية لقطات لشرطي مصاب أثناء نقله إلى سيارة إسعاف.

وقال باتيل إن “ما حدث يثير القلق بالتأكيد ونطمئن الجمهور إلى أنه تمت السيطرة على الوضع وأنه حادث معزول”، مؤكدا أنه “ليس هناك أي خطر على الأمن القومي”.