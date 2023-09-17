ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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مقتل 14 شخصاً في تحطم طائرة

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
طائرة

قال حاكم ولاية الأمازون في البرازيل، إن طائرة تحطمت في الولاية الواقعة في شمال البلاد، أمس (السبت)، مما أسفر عن مقتل 14 شخصاً.

وقع الحادث في إقليم بارسيلوس على بعد نحو 400 كيلومتر من مدينة ماناوس عاصمة الولاية.

وكتب الحاكم ويلسون ليما على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً : “أشعر بأسف بالغ لمقتل جميع الركاب الاثني عشر وفردي الطاقم الاثنين الذين راحوا ضحية تحطم الطائرة في بارسيلوس يوم السبت. فرقنا تعمل منذ البداية لتقديم المساعدة الضرورية”.

وأصدرت شركة طيران “ماناوس أيروتاكسي” بياناً أكدت فيه وقوع حادث، مضيفة أنها تحقق في الأمر دون ذكر أي تفاصيل عن وفيات أو إصابات.

وذكرت بعض وسائل الإعلام البرازيلية أن مواطنين أميركيين من بين القتلى.

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