سامر باطر by سامر باطر

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مقتل وزير العمل الأوغندي بطلقات من حارسه الشخصي بسبب الرواتب

سامر باطر by سامر باطر

قُتل وزير العمل والتوظيف والعلاقات الصناعية الأوغندي تشارلز أوكيلو إنغولا (الثلاثاء)، بطلقات من سلاح حارسه الشخصي الذي انتحر بعدها.

ولم يتضح على الفور الدافع لكن الصحف المحلية قالت إن هناك خلافا واضحا بشأن رواتب الحارس. وذكرت صحيفة نايل بوست على الإنترنت أن “شهود عيان يزعمون أن الجندي كان يصرخ بأنه لم يتقاضى أجره منذ فترة طويلة رغم عمله لدى وزير”.

وقالت رئيسة البرلمان أنيتا أمونغ، : إن إنغولا قُتل في بيته على يد حارسه الشخصي الذي انتحر فيما بعد، ولم ترد أي معلومات عن سبب الخلاف بين الوزير وحارسه.فيما قال المتحدث باسم الشرطة فريد إينانجا، إن الحارس أطلق عدة طلقات على إنجولا من على مسافة قريبة لدى مغادرته منزله في شمال العاصمة كامبالا، مبينا أن الوزير توفي على الفور، وفر الحارس من موقع الحادث، وأطلق النار على نفسه لاحقا في صالون لتصفيف الشعر.

وتعد عمليات اغتيال أعضاء من الحكومة وشخصيات بارزة أخرى أمرا نادرا في أوغندا.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...