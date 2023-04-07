سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مقتل ملياردير ومؤسس شركة تقنية مالية طعنا في سان فرانسيسكو

سامر باطر by سامر باطر

قتل أمس الملياردير بوب لي مؤسس أشهر تطبيق تحويل أموال في سان فرانسيسكو يوم الثلاثاء ونشرت لقطات فيديو تظهر تعرضه لجرح في بطنه وهو يمشي مترنحا وطالبا من سيارات مارة التوقف له دون جدوى فيما انهار وهو يحاول الدخول إلى مبنى سكني وسقط أرضا ثم أعلنت وفاته في المستشفى.

وكان بوب لي، مؤسس شركة تكنولوجيا الدفع النقدي (كاش آب) التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات ويسمح تطبيق كاش آب بتحويل الأموال من شخص لأخر باستخدام الهاتف الذكي، وتبلغ قيمة التطبيق حاليا 40 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس، قد بقي مع عائلته يوما آخر في إجازة أراد تمديدها يوما آخر للاستمتاع بالمدينة التي سبق وغادرها بسبب ارتفاع معدلات الجريمة، حسب ما أعلنته أسرته.

وعثرت شرطة سان فرانسيسكو على بوب البالغ من العمر 43 عاما مصابا بعدة طعنات، وحاولت علاجه لكنه توفى لاحقا في المستشفى. وأكد الوالد ريك لي، مقتل ابنه بوب، الذي كان أيضا كبير مسؤولي التكنولوجيا السابقين في شركة سكوير. ويواجه مسؤولو مدينة سان فرانسيسكو انتقادات بسبب التهاون في مواجهة موجة جرائم العنف في السنوات الأخيرة بحسب بي بي سي.

وكان بوب يتولى منصب الرئيس التنفيذي لمنتجات شركة موبايل كوين، MobileCoin، واشتهر بلقب كريزي بوب وكان مهندس برمجيات بارع في برمجة جافا بعد أن عمل مع غوغل وشركات عديدة أخرى.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...