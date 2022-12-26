رنا بدر الدين: مقتل مغنية الراب السودانية والشرطة تلقي القبض على الجاني

كشفت الشرطة السودانية عن تفاصيل مقتل مغنية الراب السودانية الشهيرة رنا بدر الدين بشقة مفروشة بالخرطوم.

وقالت الشرطة إن رنا تعرضت للضرب بآلة صلبة، وبالتحريات اتضح أن ابن مالك الشقة المفروشة هو الجاني، وبعد إلقاء القبض عليه اعترف بارتكاب الجريمة.

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تفاصيل الواقعة

تلقت الشرطة بلاغًا عاجلًا من أحد المواطنين، بعثوره على جثة لفتاة داخل إحدى الشقق بمقر سكنه ب حي الأملاك بالخرطوم بحري .

. انتقلت الشرطة إلى المكان، واتضح أن مكان الحادث عبارة عن شقة مفروشة بعمارة سكنية.

عثرت الشرطة على جثة لفتاة في العقد الثاني من عمرها، ملقاة على الأرض خلف باب الشقة مباشرةً، وتسيل منها دماء كثيرة وتوجد آثار اعتداء ظاهرية في منطقة الوجه.

أمرت الشرطة الفريق المختص بتصوير ورفع البصمات وجمع المُخلّفات من مسرح الجريمة، ورفعت الجثمان إلى قسم الشرطة لتكملة الإجراءات القانونية قبل إحالته إلى التشريح لمعرفة أسباب الوفاة.

باستجواب الشاكي، ذكر أن العقار يخصه، وأن الشقة مكان وقوع الجريمة مخصصة لابنه وهو غير متزوج، ومنذ أيام قام ابنه بتأجير الشقة لفتاتين، غادرت إحداهما، وبقيت الأخرى، وقال إن ابنه هو من أبلغه بانبعاث رائحة كريهة ودماء سائلة من داخل الشقة.

إلقاء القبض على الجاني

تمكّنت شرطة المباحث والتحقيقات الجنائية، من إلقاء القبض على المتهم الأول ابن صاحب العقار المذكور. والمتهم الثاني طالب، ويعمل سائق تُكتك، ويسكن في حي كوبر بالخرطوم بحري.

وبالاستجواب اتضح أن المذكور يبلغ من العمر (26) عامًا، ويمتهن الأعمال الحرة، الذي اعترف بالآتي:

أن الحادثة المأساوية وقعت السبت الماضي 17 ديسمبر، وبدأت بمشادة كلامية حادة بينه وبينه المجني عليها رنا بدر الدين ، ضربها على إثرها بقطعة خشب في وجهها ورأسها.

، ضربها على إثرها بقطعة خشب في وجهها ورأسها. قام بتشغيل جهاز التكييف وأغلق الشقة عليها، وكشف أن سبب المشادة بينهما يعود إلى أن المجني عليها أساءت إليه بألفاظ نابية، وسرعان ما تطوّرت المشادة الكلامية إلى مشاجرة بينهما.

أضاف أنه استعان بالمتهم الثاني – سائق التُّكتك – لمعاونته على التخلُّص من الجثة.

من هي رنا بدر الدين؟

عملت رنا بدر الدين مدربًا في مركز متخصص للرياضة البدنية في أم درمان.

مدربًا في مركز متخصص للرياضة البدنية في أم درمان. ظهرت في مطلع العام 2011 عبر إحدى القنوات المحلية كأول ظهور رسمي كمغنية لفن الراب السوداني، وعبّر العديد من رواد مواقع التواصل عن حزنهم عقب إعلان وفاتها المفاجئ.