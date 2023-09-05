مقتل لاعب دولي في حادث إطلاق نار

أعلن الاتحاد البنمي لكرة القدم أن مدافع المنتخب جيلبرتو هرنانديز قتل في حادث إطلاق نار في مدينة كولون، وفقاً لوسائل اعلامية متعددة.

ولعب هرنانديز (26 عاما) لفريق أتليتيكو إندبندنتي دي لاتشوريرا المنافس في دوري الأضواء في بنما كما خاض مباراتين بقميص منتخب البلاد.

وقال اتحاد بنما عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم “تويتر”: “يأسف الاتحاد لوفاة جيلبرتو هرنانديز، يقدم الاتحاد خالص تعازيه لعائلته ومحبيه وكذلك إلى أسرة نادي أتليتيكو إندبندنتي بأكملها وأسرة كرة القدم في بنما”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هرنانديز قُتل خلال إطلاق نار في مدينة كولون كما أُصيب 7 أشخاص آخرين.

وقالت الشرطة في بيان الإثنين إنها “ألقت القبض على مشتبه به في جريمة قتل لاعب كرة القدم”.

وتأتي وفاة هيرنانديز بعد 6 سنوات من مقتل لاعب خط الوسط أميلكار هنريكيز بالرصاص في مقاطعة كولون نفسها.

وتعتبر منطقة كولون جذابة لمهربي المخدرات لأنها تقع بجوار البحر الكاريبي وعلى مقربة من مدخل المحيط الأطلسي لقناة بنما.