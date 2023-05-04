لقي الطالب اللبناني كريم أبو نجم مصرعه مساء يوم السبت الماضي طعناً في حديقة سيكامور بمدينة ديفيس بولاية كاليفورنيا الأمريكية وذلك بعد ساعات فقط من تسلمه جائزة عن بحث علمي أجراه.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية ولبنانية أن المغدور (20 عاماً) تسلم قبل ساعات من مقتله فقط جائزة عن بحث أعدّه يتعلق بمشروع برمجيّات يساعد من يعانون مشكلات في السمع.

وكان كريم أبو نجم، قبيل مقتله، يقود دراجته في اتجاه المنزل عائداً من حفل توزيع الجوائز الأكاديمية في ديفيس، وفق المسار ذاته الذي يسلكه يومياً.

ولا تزال السلطات تعمل لتحديد أي صلة محتملة بين مقتل كريم أبو نجم وطعن ديفيد بريوكس (50 عاماً) في سنترال بارك يوم الخميس الماضي. وقد بحثت السلطات الأمريكية عن المشتبه به في جريمة طعن أبو نجم بوساطة طائرات مسيرة، إلا أنها لم تتمكن حتى اللحظة من العثور عليه.

وعلى الرغم من وجود عوامل مشتركة بين هاتين الجريمتين الوحشيتين، مثل الطبيعة الوحشية واستخدام السكين على الأرجح، فلا توجد صلات معروفة بين الضحايا، وما يزال محققو شرطة ديفيس يناقشون الفرضية، وفقاً لبيان رسمي.

وقال البيان إن “إدارة شرطة ديفيس تعمل بشكل وثيق مع جميع شركاء إنفاذ القانون في المقاطعة، بمن فيهم مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل في كاليفورنيا، لدعم تحقيقنا المستمر”.

وأجرت الشرطة بعض الاعتقالات “بناء على اتهامات غير ذات صلة أو أوامر توقيف معلقة، على الرغم من عدم ارتباط أي من هؤلاء الأفراد بجرائم القتل”.

وقالت الشرطة إن عمر المشتبه به في جريمة كريم أبو نجم يتراوح ما بين الـ 19 والـ 23 عاماً، ووصفته بأنه “رجل ذو بشرة فاتحة، وربما يكون من أصل إسباني، طويلاً ومجعد الشعر”.

ووصف مستشار جامعة كاليفورنيا في ديفيس، غاري ماي، في رسالة إلى المجتمع كريم أبو نجم بأنه طالب استثنائي تخرج في مدرسة ديفيس الثانوية، وكان متخصّصاً في علوم الكمبيوتر.

كذلك أعلن ماي عن تسيير دوريات إضافية في الحرم الجامعي، وتوسيع برنامج ركوب الخيل الآمن التابع لشرطة جامعة كاليفورنيا في ديفيس، ليوفّر ركوباً مجانيّاً ومرافقة للطلاب الذين يتنقلون في الحرم الجامعي بعد حلول الظلام. ووصف خبر وفاة أبو نجم بأنه “مقلق للغاية”، لا سيما أنّه جاء بعد مقتل بريوكس في سنترال بارك.

وقال مجدي أبو نجم والد الضحية “رحل كريم.. كنا نقوم فقط بترتيبات جنازته بدلاً من التحضير لحفل تخرجه أو حفل زفافه في وقت لاحق”.

وشارك كريم أبو نجم على موقع لينكد إن الخبرة التي اكتسبها خلال فترة تدريب لمدة عام في أمازون، لا سيما في أقسام تطوير الويب والتكوين، وكتب “لقد وجدت مكانًا مناسبًا في هندسة الواجهة الخلفية لجافا.. أنا أستمتع بالعمل في مشاريع شخصية في وقت فراغي.. مشغول بجنون في المستقبل المنظور، ولكن من فضلك أرسل لي أي فرصة”.

وقالت النائبة نجاة صليبا؛ صديقة نادين أبو نجم والدة الضحية، عبر حسابها على تويتر، إنها صُدمت من النبأ المروع، وأضافت في حديثها إلى L’Orient-Le Jour، إن الطالب “كان موهوبًا جدًا ورائعاً.. لم يكن لديه أعداء”.

وأضافت “كان والديه أيضاً مسالمين ومخلصين لعملهما”، مشيرة إلى أن “كلاهما يشغل مناصب أكاديمية في جامعة كاليفورنيا في ديفيس، بعد أن عملوا كأساتذة في الجامعة الأمريكية في بيروت”.

#BREAKING

UC Davis student, Karim Abou Najm, 20 was identified as the person who was stabbed at Sycamore Park on his way back from an undergraduate awards ceremony.

His father said, “We moved from Lebanon in 2018 hoping for safety”

Heartbreaking??? #RestInPeaceKarimAbouNajm pic.twitter.com/FO1HVCWlrw — Rula El Halabi (@Rulaelhalabi) May 2, 2023

ودرس مجدي، وأصله من شملان في عاليه، الهندسة المدنية البيئية في الجامعة الأمريكية في بيروت، بينما كانت نادين تدرس دورات إدارة الأعمال هناك.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، يفكر الزوجان بالفعل في إنشاء جمعية لتقديم منح دراسية في ذكرى ابنهما.

عبر عدد من الأكاديميين المقربين من الشاب على موقع تويتر، إلى جانب أساتذة وطلاب، عن صدمتهم من نبأ مقتله. وكتب مستشار جامعة كاليفورنيا في ديفيس، غاري س. ماي، في بيان صدر في 30 أبريل “بكل المقاييس، كان طالباً متميزاً وابناً وصديقاً”.