قُتلت ويسلي ليباتنر، المديرة التنفيذية العليا في شركة “بلاكستون” (Blackstone)، في حادث إطلاق نار في برج للمكاتب في نيويورك بحادثة وصفتها التقارير الصحفية أنها قتل بالخطأ على افتراض أن القاتل كان ينتقم من شركة دوري كرة القدم الأمريكية. كانت ليباتنر، البالغة من العمر 43 عامًا، إحدى أبرز النساء في الشركة الاستثمارية وشغلت منصب الرئيسة التنفيذية لشركة “بلاكستون للدخل العقاري” (Blackstone Real Estate Income Trust) بعد أن أمضت أكثر من عشر سنوات في “جولدمان ساكس”بحسب نيويورك تايمز. ليباتنر كانت تشرف على صندوق للاستثمار العقاري الذي تبلغ قيمته 53 مليار دولار ورأس مال سوقي يبلغ 275 مليار دولار، وكانت في المبنى الذي يضم عملاء تجاريين آخرين مثل KPMG بحسب مجلة فورتشن. حددت الشرطة هوية مطلق النار، وهو شين تامورا، البالغ من العمر 27 عامًا، من لاس فيغاس.اشتهرت ليباتنر بأنها قدوة للمرأة في قطاعها الذي يسيطر عليه الرجال. وعبّر رئيس “بلاكستون”، جوناثان غراي، عن حزنه الشديد لفقدانها، واصفًا إياها بأنها “نور ساطع” داخل الشركة وخارجها. ذكرت تقارير صحفية أن مقر دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) كان هدفًا لإطلاق النار. ومع ذلك، تمكن مطلق النار من الصعود إلى الطابق الثالث والثلاثين حيث توجد مكاتب بلاكستون، وصدف أن أطلق النار على الرئيس التنفيذي لقسم صناديق الاستثمار العقاري في بلاكستون التي تملك غالبية مساكن ذوي الدخل المحدود والمتوسط في لاس فيغاس، والتي كانت تُشرف عليها. وقعت حادثة إطلاق النار في 345 بارك أفينيو في مانهاتن، حيث كان مسلح يُدعى شين ديفون تامورا، استقل الرجل المسلح المصعد وانتهى به المطاف في الطابق الثالث والثلاثين، حيث قتلت ويسلي ليباتنر، الرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون للعقارات (BREIT)، إلى جانب ثلاثة ضحايا آخرين، من بينهم ضابط شرطة خارج الخدمة وحارس أمن/ وانتحر بعدها. وانتشرت روايات على الشبكات الاجتماعية تستند إلى نظرية مؤامرة – أي أن الرئيس التنفيذي في بلاكستون استُهدف عمدًا بسبب معاناة القاتل من ارتفاع الايجارات، بينما كان الادعاء الرسمي هو أن اتحاد كرة القدم الأميركي هو المستهدف، وتنتشر مقارنات مع لويجي مانجيوني، المتهم بقتل برايان تومبسون الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد هيلث كير، إحدى كبريات شركات التأمين الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح الهوس به ظاهرة تُعرف باسم «هوس مانجيوني ممن اعتبر لويجي مانجيوني صوتاً صارخاً ضد عدم كفاءة نظام الرعاية الصحية الأمريكي. يذكر أن بلاكستون تمتلك حصة ملكية في أكثر من 274,000 وحدة سكنية مؤجرة، مما يؤكد مكانتها كواحدة من أكبر الملاك العقاريين في العالم. تتمحور استراتيجية بلاكستون الحالية في القطاع السكني بالتركيز على العقارات المؤجرة، و لم يعد تركيزها على المنازل الفردية فقط، بل توسعت لتشمل المجمعات السكنية، ومجمعات الإسكان الطلابي ، ومجمعات الإسكان الميسور والمنازل المؤجرة للعائلة الواحدة. و تستهدف الشركة بشكل رئيسي العقارات التي تدر دخلاً جيداً في ما يُعرف بـ”حزام الشمس” (Sunbelt) في الولايات المتحدة، والذي يشمل ولايات مثل فلوريدا وتكساس وأريزونا وجورجيا، حيث تشهد هذه المناطق نمواً سكانياً كبيراً. وتتولى الشركة إدارة الأصول وتحسينها بالاستثمار في تحسين العقارات التي تستحوذ عليها، مثل تحديث المصاعد، وتركيب أنظمة الاتصال المرئي، لزيادة قيمتها. وبدأت الشركة في عمليات توسّع دولي، وتوسعت لتشمل أسواقاً أخرى مثل المملكة المتحدة والهند، حيث استحوذت على آلاف الوحدات السكنية. وزادت بلاكستون من محفظتها العقارية السكنية بشكل كبير ووسعت نطاق استثماراتها لتشمل أنواعاً متعددة من الإسكان المؤجر، مع التركيز على الأسواق التي تتميز بنمو سكاني قوي.

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